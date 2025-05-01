Мостовой объяснил, почему не возглавит «Динамо»

Александр Мостовой ответил на вопрос о возможном трудоустройстве в «Динамо» после увольнения Марцела Лички.

«Был бы готов возглавить «Динамо». Другое дело, что моя лицензия не дает права быть главным, только помощником.

Наверное, решение уволить Личку не совсем верное, все-таки оставалось четыре тура, можно было бы ничего не делать до конца чемпионата.

Большой разницы нет. Но последние три недели разговоры о подобном исходе были, а, как мы знаем, дыма без огня не бывает.

В футболе давным-давно все придумано, а они начинают что-то рассказывать и изобретать… Мяч круглый, ворота того же размера. Все упирается в то, какой уровень у футболистов.

Лучший нападающий в «Динамо» (Константин) Тюкавин получил серьезную травму, я сразу сказал, что заменить его будет трудно. С этим они и столкнулись, потому что у них нет равноценного нападающего.

Причем здесь Личка? А так, это нормальная жизнь любого тренера: нет результата – убирают», – сказал Мостовой.