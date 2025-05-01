Защитник «Локомотива» выбыл до конца сезона

Илья Самошников больше не сыграет за «Локомотив» в сезоне-2024/25.
Фланговый защитник выбыл на длительный срок из-за травмы, полученной в кубковом матче с «Ростовом» (0:2).
«К огромному сожалению, для Ильи Самошникова сезон закончен. В ходе медицинского обследования подтвердился первичный и неутешительный диагноз – повреждение костей голеностопного сустава.
В настоящее время медицинский штаб клуба принимает решение о формате последующей реабилитации футболиста», – сообщил главный врач «Локо» Игорь Калюжный.
- В этом сезоне 27-летний Самошников провел 33 матча, забил 4 гола и сделал 4 ассиста.
Источник: телеграм-канал «Локомотива»