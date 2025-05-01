Реакция Мостового на увольнение Лички из «Динамо»

Александр Мостовой прокомментировал отставку Марцела Лички с поста главного тренера «Динамо».

«Вот это новость, конечно, не ожидал. Думал, он доработает до конца чемпионата.

Личка – футбольный человек, знает, как устроена игра. Жаль, что в прошлом году они с «Динамо» не выиграли РПЛ, хотя были очень близки к этому.

Это хороший тренер, и без работы он точно не останется», – сказал Мостовой.