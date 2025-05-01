Реакция Мостового на увольнение Лички из «Динамо»

Александр Мостовой прокомментировал отставку Марцела Лички с поста главного тренера «Динамо».
«Вот это новость, конечно, не ожидал. Думал, он доработает до конца чемпионата.
Личка – футбольный человек, знает, как устроена игра. Жаль, что в прошлом году они с «Динамо» не выиграли РПЛ, хотя были очень близки к этому.
Это хороший тренер, и без работы он точно не останется», – сказал Мостовой.
- Личка возглавлял «Динамо» с лета 2023 года.
- В прошлом сезоне команда под его руководством упустила чемпионство в последнем туре РПЛ.
- В текущем розыгрыше Премьер-лиги динамовцы идут на 5-м месте. Из Кубка они вылетели во вторник от «Спартака».
Источник: «РБ Спорт»