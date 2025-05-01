Действующий футболист ЦСКА сыграет в гала-матче в честь юбилея победы в Кубке УЕФА

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев сказал, что вратарь Игорь Акинфеев сможет принять в гала-матче в честь 20-летнего юбилея победы команды в Кубке УЕФА.

«Это будут первые минуты. Мы благодарны Марко [Николичу, главному тренеру ЦСКА], ведь впереди будет очень важный матч с «Локомотивом».

С другой стороны, такой юбилей было бы очень обидно проводить без действующих футболистов. Команда в полном составе прибудет на матч, Акинфеев символически поучаствует в первых минутах, а потом они поедут готовиться к матчу с «Локомотивом», – сказал Бабаев.