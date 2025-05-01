Действующий футболист ЦСКА сыграет в гала-матче в честь юбилея победы в Кубке УЕФА

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев сказал, что вратарь Игорь Акинфеев сможет принять в гала-матче в честь 20-летнего юбилея победы команды в Кубке УЕФА.
«Это будут первые минуты. Мы благодарны Марко [Николичу, главному тренеру ЦСКА], ведь впереди будет очень важный матч с «Локомотивом».
С другой стороны, такой юбилей было бы очень обидно проводить без действующих футболистов. Команда в полном составе прибудет на матч, Акинфеев символически поучаствует в первых минутах, а потом они поедут готовиться к матчу с «Локомотивом», – сказал Бабаев.
- ЦСКА сыграет с «Локомотивом» в 29-м туре РПЛ 19 мая.
- Гала-матч состоится 18 мая. В нем игроки победного состава ЦСКА в Кубке УЕФА сыграют с командой звезд, составленной из соперников клуба в еврокубках в сезоне-2004/05.
Источник: РИА «Новости»