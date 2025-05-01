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Назван кандидат на замену Личке в «Динамо»

Вчера, 13:22
9

Одним из кандидатов на место главного тренера «Динамо» является босниец Сергей Якирович. Сейчас специалист возглавляет турецкий «Кайсериспор».

  • 48-летний Якирович ранее тренировал «Динамо Загреб», с которым в сезоне-2023/24 выиграл чемпионат и Кубок Хорватии.
  • В сентябре он ушел из клуба после гостевого поражения от «Баварии» в Лиге чемпионов со счетом 2:9.
  • В январе Якирович возглавил «Кайсериспор», с которым выиграл в Турции 7 из 12 матчей при 3 ничьих и 2 поражениях. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня.
  • Также он был главным тренером хорватских «Риеки», «Горицы», «Сесвете», словенского «Марибора» и боснийского «Зриньски», с которым победил в чемпионате страны в сезоне-2021/22.
  • Сегодня «Динамо» объявило об уходе Марцела Лички с поста главного тренера команды.

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Источник: телеграм-канал «Инсайды от Карпа || Иван Карпов»
Россия. Премьер-лига Кайсериспор Динамо Якирович Сергей
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Комментарии (9)
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АлексМак
1746095581
...и будет тогда очередной идиотизм,- снова посмеёмся. Тренер д.б. только русским.
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Desma
1746095666
В январе он возглавил «Кайсериспор», с которым выиграл в Турции в 7 из 12 матчей? Офигительное достижение, благодаря которому «Кайсериспор» с 11-ю поражениями зацепился за 12-ю строчку таблицы из 19 команд!!!
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Сергей-Куприянов-vkontakt
1746096306
Личка по сравнению с этим боснийцем просто "Анчелотти"
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FCSpartakM
1746100926
Ну тут либо пальцем в небо, выбирая иностранца из тех, кто еще сможет поехать сюда, но с европейским взглядом на футбол. Либо брать российского тренера-физрука, с которым точно вряд ли что-то выиграешь. Я бы поставил на первый случай. Тем более с тем же Личкой Динамо в целом показал лучший результат за последние годы.
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ySS
1746103316
Шикарный послужной, как такого не взять))
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zigbert
1746105166
Однако турецкий клуб вроде бы не собирается отдавать боснийца в Динамо.
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FFR
1746105297
С какой стати босниец бросит турецкого клуба и прибежит в Россию?
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The only one
1746109283
хило на мыло??? зачем?
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