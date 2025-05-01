Назван кандидат на замену Личке в «Динамо»

Одним из кандидатов на место главного тренера «Динамо» является босниец Сергей Якирович. Сейчас специалист возглавляет турецкий «Кайсериспор».

48-летний Якирович ранее тренировал «Динамо Загреб», с которым в сезоне-2023/24 выиграл чемпионат и Кубок Хорватии.

В сентябре он ушел из клуба после гостевого поражения от «Баварии» в Лиге чемпионов со счетом 2:9.

В январе Якирович возглавил «Кайсериспор», с которым выиграл в Турции 7 из 12 матчей при 3 ничьих и 2 поражениях. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня.

Также он был главным тренером хорватских «Риеки», «Горицы», «Сесвете», словенского «Марибора» и боснийского «Зриньски», с которым победил в чемпионате страны в сезоне-2021/22.

Сегодня «Динамо» объявило об уходе Марцела Лички с поста главного тренера команды.