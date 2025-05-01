Смородская оценила желание «Спартака» продлить контракт со Станковичем

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская прокомментировала информацию о том, что «Спартак» обсуждает новый контракт с главным тренером Деяном Станковичем.

– Как думаете, не спешит ли «Спартак» с этим решением?

– Я считаю, что рано обсуждать контракт со Станковичем.

– На ваш взгляд, заслужил ли Станкович новый контракт?

– Он пока ничего не сделал хорошего для «Спартака».

– «Спартак» вышел в финал Пути регионов Кубка России. Если красно-белые выиграют в этом турнире, то этот сезон можно будет назвать успешным?

– Я считаю, что это очень мало для «Спартака». Они сделали зимой очень серьезные трансферы, и что только Кубок? Это недостаточно.