Смородская оценила желание «Спартака» продлить контракт со Станковичем

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская прокомментировала информацию о том, что «Спартак» обсуждает новый контракт с главным тренером Деяном Станковичем.
– Как думаете, не спешит ли «Спартак» с этим решением?
– Я считаю, что рано обсуждать контракт со Станковичем.
– На ваш взгляд, заслужил ли Станкович новый контракт?
– Он пока ничего не сделал хорошего для «Спартака».
– «Спартак» вышел в финал Пути регионов Кубка России. Если красно-белые выиграют в этом турнире, то этот сезон можно будет назвать успешным?
– Я считаю, что это очень мало для «Спартака». Они сделали зимой очень серьезные трансферы, и что только Кубок? Это недостаточно.
- Сербский тренер возглавил «Спартак» летом.
- Клуб вышел в финал Пути регионов FONBET Кубка России, где сыграет с «Ростовом».
- В чемпионате «Спартак» занимает 4-е место с 50 очками после 26 туров. Отставаиние от лидера составляет 8 очков.
Источник: «Спорт день за днём»