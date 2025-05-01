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  • Смородская оценила желание «Спартака» продлить контракт со Станковичем

Смородская оценила желание «Спартака» продлить контракт со Станковичем

Вчера, 12:39
6

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская прокомментировала информацию о том, что «Спартак» обсуждает новый контракт с главным тренером Деяном Станковичем.

– Как думаете, не спешит ли «Спартак» с этим решением?

– Я считаю, что рано обсуждать контракт со Станковичем.

– На ваш взгляд, заслужил ли Станкович новый контракт?

– Он пока ничего не сделал хорошего для «Спартака».

– «Спартак» вышел в финал Пути регионов Кубка России. Если красно-белые выиграют в этом турнире, то этот сезон можно будет назвать успешным?

– Я считаю, что это очень мало для «Спартака». Они сделали зимой очень серьезные трансферы, и что только Кубок? Это недостаточно.

  • Сербский тренер возглавил «Спартак» летом.
  • Клуб вышел в финал Пути регионов FONBET Кубка России, где сыграет с «Ростовом».
  • В чемпионате «Спартак» занимает 4-е место с 50 очками после 26 туров. Отставаиние от лидера составляет 8 очков.

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Источник: «Спорт день за днём»
Россия. Кубок Россия. Премьер-лига Спартак Станкович Деян Смородская Ольга
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Комментарии (6)
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NewLife
1746095229
А ты каким боком к Спартаку ?
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FCSpartakM
1746101087
Зимой куплены 2 игрока. Какие серьезные усиление ? Расширили обойму. По ее логике, надо Семака вообще гнать сцаными тряпками, раз там были потрачены 30+ мультов за одного игрока только
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Странник 09
1746147741
Спартак мешает ей жить спокойно, чемпионом стал бы, на рельсы легла бы, как Каренина
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