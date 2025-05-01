Названы два клуба РПЛ, в которые может перейти Головин: трансфер в «Спартак» исключен

Агент полузащитника «Монако» Александра Головина Александр Клюев высказался о возможной покупке игрока «Зенитом».
«Саша дал интервью. Журналисты выдергивают из контекста то, что они хотят услышать. То, что не является правдой. Саша сказал, что в конце карьеры он хотел бы вернуться в Россию. В «Спартак» он не пойдет, но, может быть, это будет ЦСКА или «Зенит», – сказал Клюев.
- 28-летний Головин провел в этом сезоне 29 матчей за «Монако», забил 3 гола, отдал 1 передачу.
- Transfermarkt оценивает его стоимость в 25 миллионов евро.
- Контракт россиянина с клубом действует до лета 2029 года. Он выступает за «Монако» с 2018 года. Ранее он играл за ЦСКА.
Источник: «Спорт-Экспресс»