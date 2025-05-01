Названы два клуба РПЛ, в которые может перейти Головин: трансфер в «Спартак» исключен

Агент полузащитника «Монако» Александра Головина Александр Клюев высказался о возможной покупке игрока «Зенитом».

«Саша дал интервью. Журналисты выдергивают из контекста то, что они хотят услышать. То, что не является правдой. Саша сказал, что в конце карьеры он хотел бы вернуться в Россию. В «Спартак» он не пойдет, но, может быть, это будет ЦСКА или «Зенит», – сказал Клюев.