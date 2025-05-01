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  • Названы два клуба РПЛ, в которые может перейти Головин: трансфер в «Спартак» исключен

Названы два клуба РПЛ, в которые может перейти Головин: трансфер в «Спартак» исключен

Вчера, 12:06
7

Агент полузащитника «Монако» Александра Головина Александр Клюев высказался о возможной покупке игрока «Зенитом».

«Саша дал интервью. Журналисты выдергивают из контекста то, что они хотят услышать. То, что не является правдой. Саша сказал, что в конце карьеры он хотел бы вернуться в Россию. В «Спартак» он не пойдет, но, может быть, это будет ЦСКА или «Зенит», – сказал Клюев.

  • 28-летний Головин провел в этом сезоне 29 матчей за «Монако», забил 3 гола, отдал 1 передачу.
  • Transfermarkt оценивает его стоимость в 25 миллионов евро.
  • Контракт россиянина с клубом действует до лета 2029 года. Он выступает за «Монако» с 2018 года. Ранее он играл за ЦСКА.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Монако Зенит ЦСКА Спартак Головин Александр
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Комментарии (7)
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slavа0508
1746090594
Да вроде как и не ждём его ...к чему везде Спартак упоминать ...без Спартака новость уже не новость ???
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FWSPM
1746097285
Не нужен
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FCSpartakM
1746100579
Просто новость из башки выдуманная
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raritet
1746105620
После Монако только в Оренбург. Ну или в Балтику.
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ScarlettOgusania
1746108364
можно подумать, что Головин чего то добился в этой мАнаке, кроме бабок, команда - вечно третья...))
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Aндрей-кадулин-google
1746110041
В Зените есть кому угловые подавать, если только к Соболеву на лавку
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Эльхан-Алиев-google
1746142869
Кому ты нужен, темболи спартаку
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