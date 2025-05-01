Тюкавин – о тратах в месяц: «Если скажешь, что живешь на миллион или на два, тебя ведь съедят сразу же»

Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин отказался назвать сумму своих ежемесячных трат.

– Я не понимаю ребят-футболистов, которые говорят, что живут на 30−50 тысяч рублей в месяц. Правда, мне это непонятно. С другой стороны, если скажешь, что живешь на миллион или на два, тебя ведь съедят сразу же. Так что я лучше здесь ничего не буду отвечать. Скажу, что жена следит за финансами. К ней все вопросы.

– Только не говори, что действительно ей все деньги отдаешь.

– Это точно нет.