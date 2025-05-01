Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Лига чемпионов Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Греция Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
  • Главная
  • Новости
  • Тюкавин – о тратах в месяц: «Если скажешь, что живешь на миллион или на два, тебя ведь съедят сразу же»

Тюкавин – о тратах в месяц: «Если скажешь, что живешь на миллион или на два, тебя ведь съедят сразу же»

Вчера, 11:04
1

Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин отказался назвать сумму своих ежемесячных трат.

– Я не понимаю ребят-футболистов, которые говорят, что живут на 30−50 тысяч рублей в месяц. Правда, мне это непонятно. С другой стороны, если скажешь, что живешь на миллион или на два, тебя ведь съедят сразу же. Так что я лучше здесь ничего не буду отвечать. Скажу, что жена следит за финансами. К ней все вопросы.

– Только не говори, что действительно ей все деньги отдаешь.

– Это точно нет.

  • Ранее вратарь «Зенита» Евгений Латышонок заявил, что ему одному хватило бы на жизнь около 30 тысяч рублей в месяц.
  • Тюкавин выступает за основную команду «Динамо» с конца 2020 года.

Еще по теме:
Губерниев сказал, чего не хватало Личке в «Динамо»
Стал известен инициатор увольнения Лички из «Динамо» 2
Только две команды набрали больше очков в РПЛ, чем «Динамо» при Личке 1
Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Динамо Тюкавин Константин
Рекомендуем
Комментарии (1)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
crf575757
1746096188
Тюкавин! Ты вообще НИКТО! А разговорился как будто что-то значишь в футболе! Ха-ха-ха!
Ответить
Главные новости
«Динамо» уволило Личку, «Барса» хочет Хусанова, Хайкин побил рекорд Акинфеева и другие новости
01:30
Определен лучший игрок недели в Лиге чемпионов
01:23
Только одна команда из 72 участников Лиги чемпионов и Лиги Европы идет без поражений в этом еврокубковом сезоне
01:00
Бруну Фернандеш установил рекорд Лиги Европы
00:36
Стал известен инициатор увольнения Лички из «Динамо»
00:24
2
Лига Европы. «МЮ» разгромил «Атлетик» (3:0) в первом полуфинале, «Тоттенхэм» победил «Буде-Глимт» Хайкина (3:1)
00:02
4
Лига конференций. «Челси» и «Бетис» выиграли первые полуфиналы
Вчера, 23:59
Бразилия готова к компромиссам ради назначения Анчелотти
Вчера, 23:23
Хайкин побил рекорд Акинфеева
Вчера, 22:58
1
Главный претендент на «Золотой мяч» рискует пропустить ответный полуфинал ЛЧ
Вчера, 22:42
Все новости
Все новости
Губерниев сказал, чего не хватало Личке в «Динамо»
00:48
ФотоТолько две команды набрали больше очков в РПЛ, чем «Динамо» при Личке
Вчера, 23:35
1
Мостовой ответил, сколько еще лет Дзюба способен выступать в РПЛ
Вчера, 23:11
1
Черданцев оценил решение «Динамо» уволить Личку
Вчера, 22:50
1
В «Локомотиве» прокомментировали слухи о возвращении Семина
Вчера, 22:34
1
Назначены комментаторы на матчи 27-го тура РПЛ
Вчера, 22:22
Губерниев посоветовал «Динамо» назначить Мостового: «Хуже не будет»
Вчера, 22:00
7
Петржела высказался об уходе Лички из «Динамо»
Вчера, 21:40
1
Мостовой объяснил, почему «Спартак» выбыл из чемпионской гонки РПЛ
Вчера, 21:30
3
Дзюба летом отправится в Китай
Вчера, 21:21
4
Реакция Радимова на увольнение Лички из «Динамо»
Вчера, 21:09
1
Ледяхов назвал лучшего игрока «Спартака»
Вчера, 20:50
«Динамо» рассматривает тренера из другого московского клуба
Вчера, 20:10
8
Личку уволили из «Динамо» по трем причинам
Вчера, 19:45
7
Медведев ответил на вопрос о трансферных планах «Зенита»
Вчера, 19:19
2
В «Крыльях Советов» отреагировали на новость о приглашении Лички
Вчера, 18:50
1
«Динамо» отвергло кандидатуры двух тренеров
Вчера, 18:40
10
«Динамо» предостерегли от назначения Карпина: «Это будет моральный коллапс»
Вчера, 18:18
4
Пономарев одним словом описал увольнение Лички из «Динамо»
Вчера, 17:58
2
Экс-игрок сборной России – о ничьей с Украиной в 1999 году: «Хотелось исчезнуть с лица земли»
Вчера, 17:50
26
Тюкавин обратился к Личке, уволенному из «Динамо»
Вчера, 17:42
3
На клуб РПЛ пожаловались в ФИФА
Вчера, 17:25
3
Назван следующий клуб Лички, уволенного из «Динамо»
Вчера, 17:09
6
Мостовой объяснил, почему не возглавит «Динамо»
Вчера, 16:46
4
Тюкавин рассказал о своей реакции на предложение «Зенита»
Вчера, 16:38
2
Назначены судьи на матчи 27-го тура РПЛ
Вчера, 16:29
Газзаев прокомментировал увольнение Лички из «Динамо»
Вчера, 16:16
1
Карпин оценил плачевную результативность российских футболистов «Спартака»
Вчера, 15:57
9
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
Полная версия
  • Читайте нас: 