Рафинья превзошел достижение Месси и приблизился к рекорду Роналду

Рафинья помог «Барселоне» сыграть вничью с «Интером» (3:3) в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов.

Он отдал ассист на Феррана Торреса, а также спровоцировал своим ударом автогол.

Теперь на счету бразильского вингера 20 (12+8) голевых действий в текущем розыгрыше ЛЧ.

Это второй лучший результат в истории турнира. Больше было только у Криштиану Роналду (21) в составе «Реала» в сезоне-2013/14.

Среди игроков «Барсы» Рафинья рекорд уже побил. Он принадлежал Лионелю Месси (19 в сезоне-2011/12).