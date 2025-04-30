32-летний Рюдигер рискует завершить карьеру

Карьера центрального защитника Антонио Рюдигера оказалась под угрозой из-за халатности «Реала».

32-летний футболист столкнулся с ранним остеоартрозом колена. Обычно подобные проблемы появляются у людей старше 40 лет.

Немец весь сезон страдал от дискомфорта в левом колене и принимал обезболивающие средства, чтобы играть и тренироваться.

Медицинский штаб «Реала» знал о проблеме, но операцию откладывали из-за дефицита кадров в обороне.

Теперь заболевание суставов грозит завершить карьеру Рюдигера.