Дзюба прокомментировал свое будущее на фоне истекающего контракта с «Акроном»

Нападающий «Акрона» Артем Дзюба ответил на вопрос о будущем.
«Пока ничего не могу сказать. Сезон закончится и будем разговаривать. Да, ведем переговоры с «Акроном», но распыляться не хочу, задача – как можно выше оказаться в таблице», – сказал Дзюба.
- Дзюба провел в этом сезоне 20 матчей за «Акрон», забил 9 голов, отдал 5 передач.
- В этом году он стал рекордсменом по числу голов за сборную России, по числу голов среди российских нападающих, а также по результативности в чемпионатах РФ по системе «гол+пас» по версии Transfermarkt.
- По окончании сезона у Дзюбы истечет контракт с «Акроном».
Источник: «Матч ТВ»