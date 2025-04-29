Дзюба прокомментировал свое будущее на фоне истекающего контракта с «Акроном»

Нападающий «Акрона» Артем Дзюба ответил на вопрос о будущем.

«Пока ничего не могу сказать. Сезон закончится и будем разговаривать. Да, ведем переговоры с «Акроном», но распыляться не хочу, задача – как можно выше оказаться в таблице», – сказал Дзюба.