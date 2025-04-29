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  • Дзюба прокомментировал свое будущее на фоне истекающего контракта с «Акроном»

Дзюба прокомментировал свое будущее на фоне истекающего контракта с «Акроном»

Сегодня, 15:50
2

Нападающий «Акрона» Артем Дзюба ответил на вопрос о будущем.

«Пока ничего не могу сказать. Сезон закончится и будем разговаривать. Да, ведем переговоры с «Акроном», но распыляться не хочу, задача – как можно выше оказаться в таблице», – сказал Дзюба.

  • Дзюба провел в этом сезоне 20 матчей за «Акрон», забил 9 голов, отдал 5 передач.
  • В этом году он стал рекордсменом по числу голов за сборную России, по числу голов среди российских нападающих, а также по результативности в чемпионатах РФ по системе «гол+пас» по версии Transfermarkt.
  • По окончании сезона у Дзюбы истечет контракт с «Акроном».

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Акрон Дзюба Артем
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Комментарии (2)
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TOMSON
1745933182
Критикуй не критикуй, а статистика говорит сама за себя.
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Spartak_forv@
1745935559
Возможно решил сосредоточиться на матчах сборной
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