Бердыев прокомментировал присвоение своего имени сектору стадиона «Рубина»

Бывший главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев отреагировал на присвоение своего имени одному из секторов стадиона команды.
«Сектор назвали не в мою честь, а в честь тренерского штаба, который у нас был. Бердыев – это прежде всего тренерский штаб.
Считаю, что у нас был один из самых сильных тренерских штабов в России. Подтверждение тому – результаты, особенно радуют те, которые были в еврокубках», – сказал Бердыев.
- Бердыев работал с «Рубином» в 2001–2013 и 2017–2019 годах.
- С ним команда дважды выиграла чемпионат России и Суперкубок страны, стала обладателем Кубка России.
- Сейчас Бердыев в азербайджанском «Туране».
Источник: «Матч ТВ»