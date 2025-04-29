Бердыев прокомментировал присвоение своего имени сектору стадиона «Рубина»

Бывший главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев отреагировал на присвоение своего имени одному из секторов стадиона команды.

«Сектор назвали не в мою честь, а в честь тренерского штаба, который у нас был. Бердыев – это прежде всего тренерский штаб.

Считаю, что у нас был один из самых сильных тренерских штабов в России. Подтверждение тому – результаты, особенно радуют те, которые были в еврокубках», – сказал Бердыев.