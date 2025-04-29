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  • Мостовой – о результатах ЦСКА при Николиче: «Не тренерский гений, а просто стечение обстоятельств»

Мостовой – о результатах ЦСКА при Николиче: «Не тренерский гений, а просто стечение обстоятельств»

Сегодня, 14:48
9

Бывший полузащитник «Спартака», «Сельты» и сборной России Александр Мостовой высказался о работе главного тренера ЦСКА Марко Николича.

«Николича не признают лучшим тренером РПЛ. Скорее всего, дадут тому, кто выиграет чемпионат. К работе Николича я спокойно отношусь, как и ко всем остальным.

Его же до зимней паузы хотели уволить пять раз. А теперь эти же комментаторы и журналисты переобулись. Не сказать, что это тренерский гений, а просто стечение обстоятельств.

Играют же футболисты, а не тренер на бровке, который прыгает, машет, красивыми фразами где-то апеллирует. Николич просто делает свою работу, за которую получает деньги. В футболе всe давным-давно придумано», – сказал Мостовой.

  • Николич возглавил ЦСКА прошлым летом.
  • Сейчас у красно-синих продолжается беспроигрышная серия из 13 матчей подряд.

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Источник: Legalbet
Россия. Премьер-лига ЦСКА Николич Марко Мостовой Александр
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Комментарии (9)
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RUSARM
1745927500
Эх мост,мост - совсем совесть потерял,а была ли она вообще???
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Cleaner
1745928300
Мостовой вообще не тренер, а ...бол...(((((((((((((((((
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ЗаЖиМ
1745928630
Не аналитик, а "Бадаевский" промоутер.
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Чермындыр
1745928927
Самая главная заслуга Николича - это то, что он в зимней паузе смог донести до игроков чего он от них хочет
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Красногорск_Фан
1745930144
Ну таки он нашел общий язык с игроками. Клуб с подходящим ему менталитетом. Если пройдет Зенит в кубке согласен что Боярский должен будет съесть шляпу
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ilya-ilya-google
1745930432
Зачем же ты тогда лицензию получал? И зачем говорит про Абаскаля и Мусаева, если они ничего не решают? Играют же футболисты
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...уефан
1745933244
...вот, чем хорош Мостовой, тем, что скучать нам здесь не даёт и вроде, настроение не сильно портит, без него таких хватает, а что вещает - не столь уж важно)...
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АК 68
1745933834
А как же про футбольного или не футбольного человека , ведь Николич не играл на высоком уровне.
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Бывалый1488
1745934243
Посмотрим, как и кого будет тренировать Мостовой
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