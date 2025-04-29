Мостовой – о результатах ЦСКА при Николиче: «Не тренерский гений, а просто стечение обстоятельств»

Бывший полузащитник «Спартака», «Сельты» и сборной России Александр Мостовой высказался о работе главного тренера ЦСКА Марко Николича.

«Николича не признают лучшим тренером РПЛ. Скорее всего, дадут тому, кто выиграет чемпионат. К работе Николича я спокойно отношусь, как и ко всем остальным.

Его же до зимней паузы хотели уволить пять раз. А теперь эти же комментаторы и журналисты переобулись. Не сказать, что это тренерский гений, а просто стечение обстоятельств.

Играют же футболисты, а не тренер на бровке, который прыгает, машет, красивыми фразами где-то апеллирует. Николич просто делает свою работу, за которую получает деньги. В футболе всe давным-давно придумано», – сказал Мостовой.