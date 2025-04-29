В «Торпедо» высказались о возможном увольнении Ари

Руководитель пресс‑службы «Торпедо» Дмитрий Ганичев прокомментировал информацию об увольнении спортивного директора клуба Ари.
«Не читайте советских газет по утрам! Появившаяся утром в ряде СМИ информация по поводу увольнения Ари из «Торпедо» является недостоверной. Классический пример fake news с целью дестабилизировать обстановку внутри команды перед решающими матчами в концовке сезона.
Никаких кадровых решений в нашем клубе ни в отношении Ари, ни кого бы то ни было еще не принималось. Ари продолжает работать спортивным директором «Торпедо», а наша команда сегодня начала подготовку к важнейшему выездному матчу с калининградской «Балтикой», – сказал Ганичев.
- Ранее Metaratings.ru сообщил, что в «Торпедо» решили расстаться с Ари, который работает в клубе с 3 декабря. Он не ездил с клубом на последние гостевые матчи – в Песчанокопское с «Чайкой» и в Грозный с «Аланией».
- Также сообщалось, что с большой долей вероятности, «Торпедо» летом покинет бразильский нападающий Алессон.
- «Торпедо» занимает 2-е место в Первой лиге с 55 очками после 30 туров.
Источник: «Матч ТВ»