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В «Торпедо» высказались о возможном увольнении Ари

Сегодня, 12:39

Руководитель пресс‑службы «Торпедо» Дмитрий Ганичев прокомментировал информацию об увольнении спортивного директора клуба Ари.

«Не читайте советских газет по утрам! Появившаяся утром в ряде СМИ информация по поводу увольнения Ари из «Торпедо» является недостоверной. Классический пример fake news с целью дестабилизировать обстановку внутри команды перед решающими матчами в концовке сезона.

Никаких кадровых решений в нашем клубе ни в отношении Ари, ни кого бы то ни было еще не принималось. Ари продолжает работать спортивным директором «Торпедо», а наша команда сегодня начала подготовку к важнейшему выездному матчу с калининградской «Балтикой», – сказал Ганичев.

  • Ранее Metaratings.ru сообщил, что в «Торпедо» решили расстаться с Ари, который работает в клубе с 3 декабря. Он не ездил с клубом на последние гостевые матчи – в Песчанокопское с «Чайкой» и в Грозный с «Аланией».
  • Также сообщалось, что с большой долей вероятности, «Торпедо» летом покинет бразильский нападающий Алессон.
  • «Торпедо» занимает 2-е место в Первой лиге с 55 очками после 30 туров.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Первая лига Торпедо Ари Алессон
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