Дзюба назвал свой ментальный возраст

Нападающий «Акрона» Артем Дзюба рассказал о своем самочувствии в возрасте 36 лет.
– Вы приближаетесь к возрасту 40 лет. Ментально на сколько себя ощущаете?
– Многовато даете [смеется]. Пока я близок к 37 годам. Но физически себя, правда, хорошо чувствую. Наверное, про ощущение как в 25 лет будет громко говорить, но лет на 30 себя ощущаю. Помню, в 2018‑м мне было 29–30 лет, ощущал себя королем мира, самым сильным.
Конечно, возраст дает о себе знать, но здесь большая заслуга тренерского и медицинского штабов, они грамотно меня подводят к матчам, я получаю дозированную нагрузку, которая необходима мне.
– Кажется, вы даже чуть подсушились.
– Может, мышечной массы стало чуть больше. Но впечатление обманчивое, вес остается прежним – 95,5 – 99,9 кг.
- Дзюба провел в этом сезоне 20 матчей за «Акрон», забил 9 голов, отдал 5 передач.
- В этом году он стал рекордсменом по числу голов за сборную России, по числу голов среди российских нападающих, а также по результативности в чемпионатах РФ по системе «гол+пас» по версии Transfermarkt.
Источник: «Матч ТВ»