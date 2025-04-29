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Дзюба назвал свой ментальный возраст

Сегодня, 12:27
3

Нападающий «Акрона» Артем Дзюба рассказал о своем самочувствии в возрасте 36 лет.

– Вы приближаетесь к возрасту 40 лет. Ментально на сколько себя ощущаете?

– Многовато даете [смеется]. Пока я близок к 37 годам. Но физически себя, правда, хорошо чувствую. Наверное, про ощущение как в 25 лет будет громко говорить, но лет на 30 себя ощущаю. Помню, в 2018‑м мне было 29–30 лет, ощущал себя королем мира, самым сильным.

Конечно, возраст дает о себе знать, но здесь большая заслуга тренерского и медицинского штабов, они грамотно меня подводят к матчам, я получаю дозированную нагрузку, которая необходима мне.

– Кажется, вы даже чуть подсушились.

– Может, мышечной массы стало чуть больше. Но впечатление обманчивое, вес остается прежним – 95,5 – 99,9 кг.

  • Дзюба провел в этом сезоне 20 матчей за «Акрон», забил 9 голов, отдал 5 передач.
  • В этом году он стал рекордсменом по числу голов за сборную России, по числу голов среди российских нападающих, а также по результативности в чемпионатах РФ по системе «гол+пас» по версии Transfermarkt.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Акрон Дзюба Артем
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Комментарии (3)
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DMитрий
1745919225
А репа-то вся седая уже, в 36 лет-то! Как в том анекдоте: А если судить по ушам и яйцам, этому зайцу 300 лет.
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Max-Min-vkontakte
1745919888
ну, если судить по его поступкам, то у него только подходит к концу пубертатный период)
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NewLife
1745920314
"Пока я близок к 37 годам" А мозгов, как у пятилетнего)()()()
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