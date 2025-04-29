Черданцев исключил «Спартак» из претендентов на чемпионство

Комментатор Георгий Черданцев считает, что «Спартак» потерял шансы на завоевание золотых медалей чемпионата России сезона-2024/25.

– «Спартак» после поражения от ЦСКА потерял шансы на чемпионство?

– Эта тема закрыта еще после игры с махачкалинским «Динамо». Команда, которая борется за чемпионство, не может себе позволить проигрывать такие домашние матчи. Это была непростительная потеря очков.

О каком чемпионстве идет речь? Они проигрывают «Краснодару» восемь очков. Чтобы обойти «Краснодар» по дополнительным показателям, «Спартаку» нужно выиграть четыре матча, а «Краснодару» – два проиграть и один сыграть вничью. В это верится с трудом.

Я не понимаю, о каком чемпионстве идет речь. «Спартак» упустил чемпионство, очки, потерянные с махачкалинским «Динамо» и ЦСКА, уже не вернуть.

Понятно, что нужно мотивировать высокими целями, но исходить стоит из объективных обстоятельств. Невозможно, чтобы все три команды выше «Спартака» провалили остаток сезона.