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  • Черданцев исключил «Спартак» из претендентов на чемпионство

Черданцев исключил «Спартак» из претендентов на чемпионство

Сегодня, 11:38
4

Комментатор Георгий Черданцев считает, что «Спартак» потерял шансы на завоевание золотых медалей чемпионата России сезона-2024/25.

– «Спартак» после поражения от ЦСКА потерял шансы на чемпионство?

– Эта тема закрыта еще после игры с махачкалинским «Динамо». Команда, которая борется за чемпионство, не может себе позволить проигрывать такие домашние матчи. Это была непростительная потеря очков.

О каком чемпионстве идет речь? Они проигрывают «Краснодару» восемь очков. Чтобы обойти «Краснодар» по дополнительным показателям, «Спартаку» нужно выиграть четыре матча, а «Краснодару» – два проиграть и один сыграть вничью. В это верится с трудом.

Я не понимаю, о каком чемпионстве идет речь. «Спартак» упустил чемпионство, очки, потерянные с махачкалинским «Динамо» и ЦСКА, уже не вернуть.

Понятно, что нужно мотивировать высокими целями, но исходить стоит из объективных обстоятельств. Невозможно, чтобы все три команды выше «Спартака» провалили остаток сезона.

  • «Спартак» занимает 4-е место в РПЛ с 50 очками после 26 туров. У лидирующего «Краснодара» 58 баллов.
  • «Спартак» проиграл два последних домашних матча в чемпионате России «Динамо Мх» (1:2) и ЦСКА (1:2).

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Спартак Черданцев Георгий
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Комментарии (4)
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Литейный 4 (returned)
1745917076
Спартак двинулся на своё 6 место. Там и присядет судейско-мазутный проект.Гыгыгы
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Прокс
1745918114
СраньТак и чемпионство,это как Волочкова и Джигурда,так противно!!
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АК 68
1745918196
Америку открыл, здесь и без чердака всё понятно.
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sochi-2013
1745918788
Капитан Очевидность
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