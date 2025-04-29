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  • Аршавин спрогнозировал победителя матча «Спартак» – «Динамо»

Аршавин спрогнозировал победителя матча «Спартак» – «Динамо»

Сегодня, 11:23
4

Экс‑футболист сборной России Андрей Аршавин дал прогноз на кубковый матч «Спартак» – «Динамо».

«В целом, это матч всего сезона для Станковича и для Лички. Результат может многое определить в судьбе одного из этих тренеров.

Аргументы в пользу «Спартака»: домашние трибуны и бомбардир Барко.

В пользу «Динамо»: Гладышев, яркая непредсказуемая атака с Бителло и Карраскалем. Я думаю, «Динамо» победит и пройдет дальше. Возможно, динамовцам немного подфартит», – сказал Аршавин.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Кубок Динамо Спартак Аршавин Андрей
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Комментарии (4)
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ilich55
1745915372
Если Динамо выложится как с Зенитом, то Динамо победит, причём с крупным счётом.
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biber.ru
1745916221
По Аршавину победит тот кому повезёт.
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Прокс
1745918252
Надо узнать сколько сегодня Лукойл переводил в ВТБ,и тогда всё будет ясно,судья уже готов!!!
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рылы
1745922506
лысый выпустит несколько резервистов и медину. а динама выйдет основой, т.к. чемпионство уже не светит, а личку попрут, если он не выиграет хоть что-нибудь. они точно будут биться. думаю, 0:5 - и по домам.
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