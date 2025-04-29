Аршавин спрогнозировал победителя матча «Спартак» – «Динамо»

Экс‑футболист сборной России Андрей Аршавин дал прогноз на кубковый матч «Спартак» – «Динамо».

«В целом, это матч всего сезона для Станковича и для Лички. Результат может многое определить в судьбе одного из этих тренеров.

Аргументы в пользу «Спартака»: домашние трибуны и бомбардир Барко.

В пользу «Динамо»: Гладышев, яркая непредсказуемая атака с Бителло и Карраскалем. Я думаю, «Динамо» победит и пройдет дальше. Возможно, динамовцам немного подфартит», – сказал Аршавин.