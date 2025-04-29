Флик может завершить карьеру после ухода из «Барселоны»

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик не исключает завершения карьеры после прекращения работы в клубе.
Специалист не раз подчеркивал, что не намерен работать еще много лет и «блауграна» может стать его последней командой.
- Ожидается, что Флик в ближайшее время продлит контракт с «Барселоной» до лета 2027 года. Действующее соглашение рассчитано до лета 2026-го.
- 60-летний немец возглавил каталонский клуб летом и завоевал с ним Кубок и Суперкубок Испании. Также команда претендует на победу в Ла Лиге и Лиге чемпионов.
- Флик ранее был главным тренером «Баварии», сборной Германии и «Хоффенхайма».
Источник: Mundo Deportivo