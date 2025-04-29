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Флик может завершить карьеру после ухода из «Барселоны»

Сегодня, 10:25

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик не исключает завершения карьеры после прекращения работы в клубе.

Специалист не раз подчеркивал, что не намерен работать еще много лет и «блауграна» может стать его последней командой.

  • Ожидается, что Флик в ближайшее время продлит контракт с «Барселоной» до лета 2027 года. Действующее соглашение рассчитано до лета 2026-го.
  • 60-летний немец возглавил каталонский клуб летом и завоевал с ним Кубок и Суперкубок Испании. Также команда претендует на победу в Ла Лиге и Лиге чемпионов.
  • Флик ранее был главным тренером «Баварии», сборной Германии и «Хоффенхайма».

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Источник: Mundo Deportivo
Испания. Примера Барселона Флик Ханс-Дитер
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