Флик согласился остаться в «Барселоне» до 2027 года

«Барселона» почти договорилась о продлении контракта с главным тренером команды Хансом-Дитером Фликом на один сезон. Сторонам осталось уладить последние детали, ожидается что это случится на второй неделе мая. При этом объявление о новом соглашении будет сделано после окончания текущего сезона.

Нынешний контракт Флика рассчитан до лета 2026 года. Он должен быть продлен до лета 2027-го. По новому соглашению вырастет зарплата Флика и его штаба.