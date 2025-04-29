Флик согласился остаться в «Барселоне» до 2027 года

«Барселона» почти договорилась о продлении контракта с главным тренером команды Хансом-Дитером Фликом на один сезон. Сторонам осталось уладить последние детали, ожидается что это случится на второй неделе мая. При этом объявление о новом соглашении будет сделано после окончания текущего сезона.
Нынешний контракт Флика рассчитан до лета 2026 года. Он должен быть продлен до лета 2027-го. По новому соглашению вырастет зарплата Флика и его штаба.
- 60-летний Флик возглавил «Барселону» 29 мая 2024 года.
- Под его руководством клуб выиграл Кубок и Суперкубок Испании и может победить в чемпионате страны и Лиге чемпионов.
Источник: Mundo Deportivo