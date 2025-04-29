Аршавин заявил о везении ЦСКА в матче со «Спартаком»

Заместитель председателя правления по спортивному развитию «Зенита» Андрей Аршавин высказался об игре ЦСКА.

«ЦСКА здорово играет в обороне. Хорошо смотрится трио Мойзес‑Роша‑Дивеев, а также сыгравший в московском дерби Абдулкадыров. Может быть, их схема «ромб» не дает особой яркости в атаке, но зато есть баланс в обороне.

Где‑то ЦСКА еще везет. В матче со «Спартаком» им отчасти повезло, потому что спартаковцы владели инициативой. Все это дает результат», – сказал Аршавин.