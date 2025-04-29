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Аршавин заявил о везении ЦСКА в матче со «Спартаком»

Сегодня, 08:56
6

Заместитель председателя правления по спортивному развитию «Зенита» Андрей Аршавин высказался об игре ЦСКА.

«ЦСКА здорово играет в обороне. Хорошо смотрится трио Мойзес‑Роша‑Дивеев, а также сыгравший в московском дерби Абдулкадыров. Может быть, их схема «ромб» не дает особой яркости в атаке, но зато есть баланс в обороне.

Где‑то ЦСКА еще везет. В матче со «Спартаком» им отчасти повезло, потому что спартаковцы владели инициативой. Все это дает результат», – сказал Аршавин.

  • В 26-м туре красно-синие победили «Спартак» на «Лукойл-Арене» со счетом 2:1.
  • ЦСКА занимает 3-е место в РПЛ с 51 очком после 26 туров. Отставание от лидирующего «Краснодара» составляет 7 очков.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Спартак Аршавин Андрей
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Комментарии (6)
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alefreddy
1745907584
главное очки набрали
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СильныйМозг
1745908007
Много Андрюши стала. В РФС захотел или ещё хуже в Госдуму?
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Прокс
1745908741
Не доплатили,повезло!!!
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Plyash
1745908852
Везёт , как известно , сильнейшим.Тут не поспоришь.
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Lenin26
1745908937
Как говорится везёт тому,кто везёт),так что ЦСКА заслуженно победил.
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АЛЕКС 58
1745909674
Не всегда владение инициативой даёт результат. Чипсоед стал заядлым экспертом,как Ловчев с Бубном
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