Аршавин заявил о везении ЦСКА в матче со «Спартаком»

Заместитель председателя правления по спортивному развитию «Зенита» Андрей Аршавин высказался об игре ЦСКА.
«ЦСКА здорово играет в обороне. Хорошо смотрится трио Мойзес‑Роша‑Дивеев, а также сыгравший в московском дерби Абдулкадыров. Может быть, их схема «ромб» не дает особой яркости в атаке, но зато есть баланс в обороне.
Где‑то ЦСКА еще везет. В матче со «Спартаком» им отчасти повезло, потому что спартаковцы владели инициативой. Все это дает результат», – сказал Аршавин.
- В 26-м туре красно-синие победили «Спартак» на «Лукойл-Арене» со счетом 2:1.
- ЦСКА занимает 3-е место в РПЛ с 51 очком после 26 туров. Отставание от лидирующего «Краснодара» составляет 7 очков.
Источник: «Матч ТВ»