Карпин оценил уровень РПЛ и судейство в лиге

Главный тренер сборной России Валерий Карпин ответил на вопросы о чемпионате страны.

– Как тренер «Ростова» вы резко высказывались о судействе. Сейчас смотрите РПЛ уже как тренер только сборной России. Мнение не смягчилось?

– Есть проблемы.

– Какие?

– Много их.

– Например?

– Ну чего сейчас опять говорить? Много проблем [в судействе]. Что вы, сами не знаете? Сказать, что это плохо? Ну, как есть. Везде сейчас так. В Испании что творится!

– Вы про последнее класико?

– Например. Или про протест «Реала».

– Многие отмечали падение уровня чемпионата России. Но второй сезон подряд в РПЛ плотная борьба как за чемпионство, так и за выживание. Если сравнивать РПЛ 3–4 года назад и сейчас, уровень вырос?

– Уровень остался таким же.

– Такой же – это какой? Плохой, хороший, средний?

– Нормальный.