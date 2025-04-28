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В Испании сообщили, как «Реал» попрощается с Анчелотти

Сегодня, 22:28

Стали известны детали скорого ухода Карло Анчелотти с поста главного тренера «Реала».

Итальянец доработает до конца сезона в Примере. Последним для него станет домашний матч против «Реал Сосьедада» (25 мая).

По окончании игры планируется церемония чествования Анчелотти, в которой примут участие как действующие, так и бывшие футболисты мадридского клуба.

«Реал» собирается заплатить тренеру за следующий сезон – его контракт рассчитан до лета 2026 года.

После прощания с «Реалом» Анчелотти возглавит сборную Бразилии, но он сможет вернуться в клуб, когда завершит карьеру. В Мадриде будут рады видеть его послом.

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Источник: Relevo
Испания. Примера Реал Анчелотти Карло
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