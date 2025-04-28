Кафанов ответил, в кого превратился Сафонов за год в «ПСЖ»

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов высказался о прогрессе Матвея Сафонова после перехода в «ПСЖ».

«Общаемся не часто, но регулярно. Наш вратарский цех, и, думаю, все те, кто болеют за Матвея, оценивают победу в чемпионате Франции как очень большое достижение. Но Матвей максималист, и ему хочется большего. И это заслуживает большого уважения к нему.

Он сделал огромный шаг вперед. Сегодня он вратарь высокого европейского, международного уровня, с которым можно решать самые большие задачи», – заявил Кафанов.