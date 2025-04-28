Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Лига чемпионов Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Греция Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки

Кафанов ответил, в кого превратился Сафонов за год в «ПСЖ»

Сегодня, 21:58
3

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов высказался о прогрессе Матвея Сафонова после перехода в «ПСЖ».

«Общаемся не часто, но регулярно. Наш вратарский цех, и, думаю, все те, кто болеют за Матвея, оценивают победу в чемпионате Франции как очень большое достижение. Но Матвей максималист, и ему хочется большего. И это заслуживает большого уважения к нему.

Он сделал огромный шаг вперед. Сегодня он вратарь высокого европейского, международного уровня, с которым можно решать самые большие задачи», – заявил Кафанов.

  • Прошлым летом «ПСЖ» купил голкипера у «Краснодара» за 20 млн евро.
  • Сафонов пропустил 11 голов в 15 матчах дебютного сезона.

Еще по теме:
Тренер вратарей сборной России оценил дебют Помазуна за «Спартак»
Реакция Кафанова на выход Хайкина в полуфинал Лиги Европы 2
«Не все помнит»: стало известно состояние потерявшего сознание вратаря «Ростова» 6
Источник: «Спорт-Экспресс»
Франция. Лига 1 ПСЖ Сафонов Матвей Кафанов Виталий
Рекомендуем
Комментарии (3)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
САДЫЧОК
1745867174
Превратился в лавочника. Которому безумно повезло иногда выходить в основе
Ответить
рылы
1745867673
15 матчей не так уж и мало для дебютного сезона + в лч поиграл. у нас полно вратарей, которые сыграли в чемпе, млять, меньше, чем сафонов. или вообще ноль. кержаков, довбня и т.д.
Ответить
Главные новости
«ПСЖ» выбрал приоритетную трансферную цель
23:32
Экс-игрок «Зенита»: «Что вообще умеет Соболев?»
23:17
1
Обновленный рейтинг главных претендентов на «Золотой мяч» от Goal
22:43
1
Онопко раскрыл, каких птиц ел в детстве: «Мясо даже вкуснее, чем у курицы»
22:35
6
В Испании сообщили, как «Реал» попрощается с Анчелотти
22:28
Попов определил команду РПЛ с чемпионской игрой
22:19
Карпин рассказал о сомнениях насчет Дугласа Сантоса в сборной России
21:46
2
Овчинников: «Не надо удивляться, если Анчелотти возглавит «Зенит»
21:34
4
Мостовой назвал лучших российских футболистов, игравших в Европе
21:14
4
Раскрыты премиальные игрокам ЦСКА за победу над «Спартаком»
20:38
3
Все новости
Все новости
Кафанов ответил, в кого превратился Сафонов за год в «ПСЖ»
21:58
3
В Лигу 1 вернулся клуб, вылетевший в прошлом сезоне
Вчера, 19:44
Чемпион Франции 2012 года вылетел из Лиги 1
Вчера, 15:20
Пайет ответил на обвинения, что заставлял свою девушку пить мочу и лизать пол: «Было по обоюдному согласию»
26 апреля
7
Агент прокомментировал желание Головина вернуться в Россию
26 апреля
1
Доннарумма в матче с «Ниццей» пропустил все удары в створ, Сафонов был в запасе
26 апреля
Лига 1. «ПСЖ» перед матчем с «Арсеналом» уступил дома «Ницце» (1:3), Сафонов был в запасе
25 апреля
2
Головин получил новую травму
25 апреля
9
Стало известно, от каких трансферных предложений отказался Головин
25 апреля
Агент Головина прокомментировал информацию о возвращении игрока в РПЛ
25 апреля
2
Адвокат раскрыл реакцию Сафонова на решение суда по встречам с дочерью
24 апреля
6
Суд вынес решение по встречам Сафонова с дочерью
24 апреля
5
Головин составил символическую сборную из тех, с кем вместе играл
23 апреля
1
Головин раскрыл мечту, связанную с Россией
23 апреля
15
Головин дал совет Захаряну
23 апреля
1
Головин сказал, кто отговаривает его от возвращения в Россию
23 апреля
4
Головин ответил на вопрос о ежемесячных тратах в Монако: «Здесь дорогая жизнь»
23 апреля
3
Только одна команда из топ-5 лиг Европы ни разу не проиграла в чемпионате-2024/25
23 апреля
1
Головин сказал, в чем Калтан превосходит Монако
23 апреля
2
«ПСЖ» побил рекорд топ-5 лиг Европы, который держался 32 года
23 апреля
Головин рассказал о ценах за аренду квартиры в Монако
23 апреля
7
Головин раскрыл свой внутренний возраст
23 апреля
1
Лига 1. «ПСЖ» без Сафонова потерял очки в перенесенном матче с «Нантом» (1:1)
22 апреля
1
Головин объяснил, почему его ни разу не штрафовали в «Монако»
22 апреля
ФотоСафонов выложил фото на фоне Эйфелевой башни: «Выгулял себя на поводке»
22 апреля
1
Сафонов прокомментировал победу над командой Кузяева
21 апреля
2
Сафонов оказался в числе худших игроков матча с «Гавром» по версии Whoscored
20 апреля
Сафонов нацелился на рекорд с «ПСЖ»
20 апреля
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
Полная версия
  • Читайте нас: 