Гурцкая дал инсайд по возможной смене тренера в «Локомотиве»

Футбольный агент Тимур Гурцкая прокомментировал ситуацию с будущим главного тренера «Локомотива» Михаила Галактионова.

– Я точно знаю, что до матча с «Ахматом» руководство «Локомотива» рассматривало отставку Галактионова, если они вылетели бы из Кубка. В первой части сезона они сделали очень большие ожидания для руководства.

У руководства из бизнеса, не понимающего глубоко футбол, плановое хозяйство. Оно думает, что каждый вложенный рубль пропорционален достижению какого-то футбольного успеха. А такого не может быть: если вложу рубль, буду шестнадцатый, два – пятнадцатый. Так это не работает.

В первом круге сложилось впечатление, что еще чуть-чуть – и «Локомотив» попрет. Человек из РЖД садится с тренером: «Батраков что?» – «Восходящая звезда. Прибавит». – «Пиняев?» – «Должен прибавить».

Думаю, они рассчитывали на борьбу за тройку. Нагорных – футбольный человек, он и держит зонтик. Но выше есть куча народу.

– Ей Галактионов поднадоел?

– Да. Не забывайте, что там все время есть внутренняя борьба, противоборствующая сила хочет прийти к власти.

Я не знаю, рассматривал ли отставку Галактионова спортблок «Локомотива», но какая-то кандидатура вокруг клуба может возникнуть.

– Вы верите в дуэт Бориса Ротенберга и Черчесова?

– Да. Легко, если Ротенберг дойдет до руководства «Локомотивом». Наверняка, если они придут в тандеме, [руководство] деньжат чуть-чуть подсыпят.

При большом желании РЖД найдет чуть-чуть денег под тренера, которого выберет условно Белозеров. Условно, 10-20 миллионов могут найти.