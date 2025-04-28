Орлов сказал, в чем «Краснодар» превосходит «Зенит»

Геннадий Орлов оценил чемпионскую гонку в РПЛ между «Краснодаром» и «Зенитом».

В 26-м туре «Краснодар» вырвал победу над «Динамо Мх» (3:2), а «Зенит» сыграл вничью с «Динамо» (1:1).

Петербуржцы отстали от лидера на 4 очка.

«Краснодару» осталось сыграть в РПЛ с «Рубином», ЦСКА, «Оренбургом» и «Динамо».

У «Зенита» будут матчи с «Пари НН», «Динамо Мх», «Ростовом» и «Ахматом».

«Сложно сейчас говорить о шансах на золото. Календарь у Питера легче? Ну с такой игрой подопечные Семака еще споткнутся...

Сейчас все бьются. Попробуй еще обыграй «Ахмат», которому нужно сохранить прописку в РПЛ. Никто никому не сдастся без боя. Есть же репутация, премии и так далее.

В общем, «Зенит» не убедил. А «Краснодар» очень близок к золотым медалям. Команда сохранила костяк. Есть Кордоба, Батчи, Сперцян, которые дают результат.

Ну и у подопечных Мусаева есть характер. Они вырывают, выгрызают очки, чего как раз таки и не хватает «Зениту», – сказал Орлов.