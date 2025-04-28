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Ловчев дал совет «Факелу»

Сегодня, 18:18

Спартаковский ветеран Евгений Ловчев высказался о положении «Факела».

  • Воронежцы набрали 15 очков в 26 турах РПЛ.
  • Отставание от зоны стыков – 8 баллов.
  • Следующий соперник – «Спартак».

– «Факел» меняет тренера каждые три месяца. Я бы посоветовал руководству воронежского клуба, где великолепные болельщики, хороший стадион, заняться поиском старика Хоттабыча, иначе по‑другому не выйти из положения, в которое попала команда.

Сейчас они взяли Игоря Шалимова, он принял команду в кризисный момент, и все думают, что если он спасет клуб от вылета, то его оставят, не спасет – уволят.

Так не должно быть, дайте человеку поработать, провести сборы. В матче против «Рубина» они играли неплохо, я бы даже сказал: великолепно.

– За четыре тура до конца можно сказать, что воронежский клуб и «Оренбург» точно вылетят из РПЛ?

– Трудно ответить, как и на вопрос: «Кто в этом сезоне станет чемпионом?» Думаю, все будет решаться в последних матчах сезона.

На самом деле, если посмотреть на весь чемпионат, главное впечатление от него – это то, что в верху и низу таблицы у нас идет борьба до самого последнего тура.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Факел Ловчев Евгений
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