Карпин – о Глебове в «Динамо»: «Переход сто процентов пошел на пользу его банковскому счету»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин ответил, пошел ли трансфер из «Ростова» в «Динамо» на пользу Данилу Глебову.

– Вас видели в том числе на матчах «Динамо». Игра Глебова после перехода туда сильно изменилась?

– Да, потому что ему предъявляют другие требования. Это нормально. Если брать конкретно матч «Динамо» – «Зенит» – мне игра Глебова понравилась.

– Уже можно оценить, пошла ли смена клуба на пользу Глебову?

– Думаю, если посмотреть на его банковский счет – сто процентов пошел на пользу.

– А в футбольном плане? В «Динамо» Данил выйдет на новый уровень?

– Не думаю, что на это влияет клуб. Дело в самом Глебове.