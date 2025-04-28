Карпин – о Глебове в «Динамо»: «Переход сто процентов пошел на пользу его банковскому счету»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин ответил, пошел ли трансфер из «Ростова» в «Динамо» на пользу Данилу Глебову.
– Вас видели в том числе на матчах «Динамо». Игра Глебова после перехода туда сильно изменилась?
– Да, потому что ему предъявляют другие требования. Это нормально. Если брать конкретно матч «Динамо» – «Зенит» – мне игра Глебова понравилась.
– Уже можно оценить, пошла ли смена клуба на пользу Глебову?
– Думаю, если посмотреть на его банковский счет – сто процентов пошел на пользу.
– А в футбольном плане? В «Динамо» Данил выйдет на новый уровень?
– Не думаю, что на это влияет клуб. Дело в самом Глебове.
- «Динамо» купило полузащитника в феврале за 8 млн евро.
- Его статистика в новой команде: 7 матчей (545 минут) без голевых действий.
Источник: Sport24