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  • Карпин – о Глебове в «Динамо»: «Переход сто процентов пошел на пользу его банковскому счету»

Карпин – о Глебове в «Динамо»: «Переход сто процентов пошел на пользу его банковскому счету»

Сегодня, 15:51
1

Главный тренер сборной России Валерий Карпин ответил, пошел ли трансфер из «Ростова» в «Динамо» на пользу Данилу Глебову.

Вас видели в том числе на матчах «Динамо». Игра Глебова после перехода туда сильно изменилась?

– Да, потому что ему предъявляют другие требования. Это нормально. Если брать конкретно матч «Динамо» – «Зенит» – мне игра Глебова понравилась.

– Уже можно оценить, пошла ли смена клуба на пользу Глебову?

– Думаю, если посмотреть на его банковский счет – сто процентов пошел на пользу.

– А в футбольном плане? В «Динамо» Данил выйдет на новый уровень?

– Не думаю, что на это влияет клуб. Дело в самом Глебове.

  • «Динамо» купило полузащитника в феврале за 8 млн евро.
  • Его статистика в новой команде: 7 матчей (545 минут) без голевых действий.

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Динамо Россия Глебов Данил Карпин Валерий
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Комментарии (1)
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СильныйМозг
1745845938
Нормально газанул.
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