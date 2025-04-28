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Григорян определил главную причину неудач «Спартака»

Сегодня, 15:43
3

Российский тренер Александр Григорян проанализировал спад «Спартака».

  • Команда Деяна Станковича на выходных проиграла ЦСКА – 1:2.
  • «Спартак» опустился на 4-е место в РПЛ за 4 тура до конца сезона.
  • После зимней паузы они потеряли очки в половине матчей чемпионата (4 из 8).

«Основная причина – непонятная ротация Угальде. Не похоже, что у Угальде есть какой‑то конфликт с главным тренером. Возможно, какая‑то микротравма. Но все задают один и тот же вопрос: «Почему ротируется Угальде?»

Так или иначе, это очень серьезно повлияло на игру «Спартака». Не только потому, что Угальде – лучший бомбардир чемпионата России на данный момент (16 голов). Дело в том, что очень многое в игре «Спартака» завязано на действиях Угальде.

Никто его не выделяет, не говорит, что он выдающийся нападающий, но та стилистика, которую выбрал Станкович, очень зависима от Угальде. И Гарсия, который был приобретен за достаточно серьезные средства, ну никак не может заменить Угальде в этой конструкции «Спартака».

Остальное всe упирается в обыкновенную уверенность в своих силах. Скажем так, Станкович ведь в тот период времени, когда «Спартак» набирал очки и когда игра шла легко, практически не ротировал состав, не выдумывал какие‑то нюансы. Понятно, что механизм игры «Спартака» забуксовал», – сказал Григорян.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Спартак Григорян Александр
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Комментарии (3)
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R_a_i_n
1745846089
У Угальде достаточно игрового времени. Скорее всего звезду поймал.
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k611
1745848864
Да при разных тренерах весеннюю часть чемпионата Спартак проводил неубедительно. Пока данная тенденция сохраняется
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