Григорян определил главную причину неудач «Спартака»

Российский тренер Александр Григорян проанализировал спад «Спартака».

Команда Деяна Станковича на выходных проиграла ЦСКА – 1:2.

«Спартак» опустился на 4-е место в РПЛ за 4 тура до конца сезона.

После зимней паузы они потеряли очки в половине матчей чемпионата (4 из 8).

«Основная причина – непонятная ротация Угальде. Не похоже, что у Угальде есть какой‑то конфликт с главным тренером. Возможно, какая‑то микротравма. Но все задают один и тот же вопрос: «Почему ротируется Угальде?»

Так или иначе, это очень серьезно повлияло на игру «Спартака». Не только потому, что Угальде – лучший бомбардир чемпионата России на данный момент (16 голов). Дело в том, что очень многое в игре «Спартака» завязано на действиях Угальде.

Никто его не выделяет, не говорит, что он выдающийся нападающий, но та стилистика, которую выбрал Станкович, очень зависима от Угальде. И Гарсия, который был приобретен за достаточно серьезные средства, ну никак не может заменить Угальде в этой конструкции «Спартака».

Остальное всe упирается в обыкновенную уверенность в своих силах. Скажем так, Станкович ведь в тот период времени, когда «Спартак» набирал очки и когда игра шла легко, практически не ротировал состав, не выдумывал какие‑то нюансы. Понятно, что механизм игры «Спартака» забуксовал», – сказал Григорян.