Орлов сказал, из-за кого «Зенит» потерял очки с «Динамо»

Геннадий Орлов считает, что «Зенит» не смог победить «Динамо» в 26-м туре РПЛ из-за проигранного центра поля.

В связи с этим он обратил внимание на слабую игру Вендела и Максима Глушенкова.

«Да, «Зенит» открыл счет. И в какой-то момент показалось, что гости будут вести эту игру.

Но что в итоге получилось? Глушенков и особенно Вендел просто провалились в центре поля! Такое впечатление, что они сегодня были не «Мерседесами», а «Ладами»... Играли вполсилы. Ничего же не создали, ничего не придумали.

Центр поля «Зенит» отдал. Динамовцы просто играли с опаской, глубоко садились. Если бы были смелее, могли бы большего, конечно, добиться при такой игре Вендела и Глушенкова.

В общем, «Зенит» явно не наиграл на победу. Ничья по такому футболу – нормальный результат для подопечных Семака.

Замены по большей части не сработали. Мостовой, Соболев разницу не сделали. Не знаю, что происходит...

С «физикой» у футболистов проблем нет, с настроем – по идее тоже. Это же финиш чемпионата. Каждое очко на вес золота! Но химия куда-то пропала. Нет должной энергетики», – сказал Орлов.