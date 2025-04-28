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Орлов сказал, из-за кого «Зенит» потерял очки с «Динамо»

Сегодня, 14:50
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Геннадий Орлов считает, что «Зенит» не смог победить «Динамо» в 26-м туре РПЛ из-за проигранного центра поля.

В связи с этим он обратил внимание на слабую игру Вендела и Максима Глушенкова.

«Да, «Зенит» открыл счет. И в какой-то момент показалось, что гости будут вести эту игру.

Но что в итоге получилось? Глушенков и особенно Вендел просто провалились в центре поля! Такое впечатление, что они сегодня были не «Мерседесами», а «Ладами»... Играли вполсилы. Ничего же не создали, ничего не придумали.

Центр поля «Зенит» отдал. Динамовцы просто играли с опаской, глубоко садились. Если бы были смелее, могли бы большего, конечно, добиться при такой игре Вендела и Глушенкова.

В общем, «Зенит» явно не наиграл на победу. Ничья по такому футболу – нормальный результат для подопечных Семака.

Замены по большей части не сработали. Мостовой, Соболев разницу не сделали. Не знаю, что происходит...

С «физикой» у футболистов проблем нет, с настроем – по идее тоже. Это же финиш чемпионата. Каждое очко на вес золота! Но химия куда-то пропала. Нет должной энергетики», – сказал Орлов.

  • Матч на «ВТБ Арене» завершился со счетом 1:1.
  • «Зенит» отстал от лидера РПЛ на 4 балла.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит Динамо Глушенков Максим Вендел Орлов Геннадий
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Комментарии (7)
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партизан84
1745842384
Есть такая фраза в мире кино - "bad acting is bad directing" ("плохой актёр - это значит, плохой режиссёр") Повторюсь ещё раз - семак контракт не доработать независимо от итога сезона
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BANNIKOV1970
1745845426
Да и тебе до Озерова как до луны.
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СильныйМозг
1745846463
Ерохин, столько раз выручал, а неееет, серёжа хочет видеть в составе дельфина. Быстрее бы уже ему ногой по жопе дали, зае*ал!
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