Экс-советник Федуна – о «Спартаке»: «Проблема не в Станковиче»

Франко Камоцци, экс-советник бывшего президента «Спартака» Леонида Федуна, недоволен действующим менеджментом московского клуба.

«Если «Спартак» не попадет в призовые места по итогам сезона, то тот, кто управляет сейчас клубом должен уволить сам себя.

Проблема нынешнего «Спартака» не в Станковиче или футболистах, а в управлении.

По моему мнению, с нынешним управлением клуба что-то выиграть невозможно», – заявил Камоцци.