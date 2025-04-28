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  • Экс-советник Федуна – о «Спартаке»: «Проблема не в Станковиче»

Экс-советник Федуна – о «Спартаке»: «Проблема не в Станковиче»

Сегодня, 14:12
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Франко Камоцци, экс-советник бывшего президента «Спартака» Леонида Федуна, недоволен действующим менеджментом московского клуба.

«Если «Спартак» не попадет в призовые места по итогам сезона, то тот, кто управляет сейчас клубом должен уволить сам себя.

Проблема нынешнего «Спартака» не в Станковиче или футболистах, а в управлении.

По моему мнению, с нынешним управлением клуба что-то выиграть невозможно», – заявил Камоцци.

  • «Спартак» опустился на 4-е место в РПЛ за 4 тура до конца сезона.
  • После зимней паузы команда потеряли очки в половине матчей чемпионата (4 из 8).
  • Деян Станкович тренирует спартаковцев с лета 2024 года. Руководит клубом гендиректор Олег Малышев.

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Источник: Metaratings
Россия. Премьер-лига Спартак Станкович Деян Федун Леонид
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