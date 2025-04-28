Экс-советник Федуна – о «Спартаке»: «Проблема не в Станковиче»

Франко Камоцци, экс-советник бывшего президента «Спартака» Леонида Федуна, недоволен действующим менеджментом московского клуба.
«Если «Спартак» не попадет в призовые места по итогам сезона, то тот, кто управляет сейчас клубом должен уволить сам себя.
Проблема нынешнего «Спартака» не в Станковиче или футболистах, а в управлении.
По моему мнению, с нынешним управлением клуба что-то выиграть невозможно», – заявил Камоцци.
- «Спартак» опустился на 4-е место в РПЛ за 4 тура до конца сезона.
- После зимней паузы команда потеряли очки в половине матчей чемпионата (4 из 8).
- Деян Станкович тренирует спартаковцев с лета 2024 года. Руководит клубом гендиректор Олег Малышев.
Источник: Metaratings