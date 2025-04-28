Орлов – об игроке «Зенита» в матче с «Динамо»: «Просто ноль»

Геннадий Орлов раскритиковал нападающего «Зенита» Матео Кассьерру по итогам игры 26-го тура РПЛ против «Динамо».

«Кассьерра совсем не убедил. В этом матче он был просто ноль!

Не понимаю, почему в старте не вышел Лусиано. Говорят, микротравма. Не знаю... Но ведь когда аргентинец появился на поле, то игра впереди как-то ожила.

Ну вот правда, что в этом матче сделал Кассьерра? Ни моментов, ни ударов... Забили гол и успокоились. Приостановились. Почему?» – сказал Орлов.