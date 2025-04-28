Орлов – об игроке «Зенита» в матче с «Динамо»: «Просто ноль»

Геннадий Орлов раскритиковал нападающего «Зенита» Матео Кассьерру по итогам игры 26-го тура РПЛ против «Динамо».
«Кассьерра совсем не убедил. В этом матче он был просто ноль!
Не понимаю, почему в старте не вышел Лусиано. Говорят, микротравма. Не знаю... Но ведь когда аргентинец появился на поле, то игра впереди как-то ожила.
Ну вот правда, что в этом матче сделал Кассьерра? Ни моментов, ни ударов... Забили гол и успокоились. Приостановились. Почему?» – сказал Орлов.
- «Зенит» потерял очки с «Динамо» (1:1) и отстал от лидера на 4 балла.
- Кассьерру на 77-й минуте заменил Александр Соболев.
Источник: «Спорт-Экспресс»