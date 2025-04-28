Кержаков объяснил, почему не верит в чемпионство «Зенита»

Бывший форвард «Зенита» Александр Кержаков не верит, что команда станет чемпионом в этом сезоне.

«Верю ли я, что «Зенит» станет чемпионом? Мне бы этого очень хотелось, но в такое с трудом верится. Сейчас все в руках и ногах у «Краснодара». Они лидируют и даже имеют право на ошибку.

В то же время календарь полегче у «Зенита». Им нужно будет побеждать во всех оставшихся турах, тогда появятся шансы. Я верю, что «Зенит» способен на это, но только если не будет играть так, как с «Динамо» после 25 минут», – сказал Кержаков.