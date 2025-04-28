Романцев оценил шансы «Краснодара» на чемпионство

Бывший главный тренер «Спартака» Олег Романцев высказался о возможном чемпионстве «Краснодара».

«В этом туре «Краснодару» повезло как чемпиону. Я, честно говоря, не верил, что «Краснодар» может стать чемпионом. Те матчи этой команды, которые мне довелось посмотреть по ходу турнира, были не очень удачные. Так что я на них не особо ставил. А вот после этого тура, на мой взгляд, у них очень хорошие шансы на «золото».

Почему? Опять же про фарт. Посмотрите, не ставящее задачи чемпионства махачкалинское «Динамо» в конце игры не забило пенальти, хотя могла бы быть и ничья в этом матче. А в 24-м туре «Спартак», как вы помните, не забил пенальти махачкалинской команде. И оба этих нереализованных одиннадцатиметровых удара в пользу «Краснодара». Так что определенное везение имеет место быть.

Конечно, это ни в коем случае не умаляет достоинства «Краснодара», но без везения не бывает побед, хотя оно не всегда такое явное», – сказал Романцев.