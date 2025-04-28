Ван Дейк поделился эмоциями от победы «Ливерпуля» в АПЛ

Капитан «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк прокомментировал победу в АПЛ. Мерсисайдцы обыграли в воскресенье «Тоттенхэм» (5:1) и гарантировали себе первое место в чемпионате Англии за 4 тура до конца сезона.

«Потрясающе. Сегодня было много эмоций, как и на протяжении всей недели. Мы выполнили свою работу и заслуженно стали чемпионами.

Это самый прекрасный клуб в мире. Мы заслуживаем всего этого. Давайте насладимся предстоящими двумя неделями. Мне отчаянно хотелось выиграть титул для этих фанатов на «Энфилде» и болельщиков по всему миру», – сказал ван Дейк.