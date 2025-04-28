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Слот прокомментировал победу «Ливерпуля» в АПЛ

Сегодня, 07:28

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот высказался о победе команды в АПЛ.

Мерсисайдцы обыграли в воскресенье «Тоттенхэм» (5:1) и гарантировали себе первое место в чемпионате Англии за 4 тура до конца сезона.

«Почти весь сезон мы были на вершине лиги. У нас была команда, которая могла выиграть титул. Мы знаем, насколько сложна Премьер-лига, но мы всегда верили, что сможем выиграть.

Работа Клоппа и Лейндерса, культура, отношение к работе, качество были выдающимися. Мы начали сезон очень хорошо, и, возможно, нам помогло то, что у «Сити» был сложный период, которого у них не было в последние пять лет.

В начале сезона мы были бы довольны попаданием в топ-4. Но я не думаю, что это справедливо по отношению к игрокам, поскольку они намного лучше, и они показали это в этом сезоне», – сказал Слот.

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Источник: BBC
Англия. Премьер-лига Ливерпуль Слот Арне
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