Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Лига чемпионов Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Греция Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
  • Главная
  • Новости
  • «Химки» обвинили «Спартак» в низкой посещаемости своих матчей

«Химки» обвинили «Спартак» в низкой посещаемости своих матчей

Сегодня, 23:01
2

Глава пресс-службы «Химок» Евгений Дзичковский ответил, как клубу повысить посещаемость.

«Что нужно «Химкам», чтобы повысить посещаемость матчей хотя бы до 6 тысяч человек? Прежде всего, быть стабильным клубом. Последние годы нам этого недоставало.

Во-вторых, надо неплохо играть в футбол. В-третьих, не иметь через дорогу «Спартак». Желательно.

В-четвертых, выпасть из общей тенденции. Посещаемость сокращается у всех. Есть субъективные и объективные факторы», – сказал Дзичковский на бусти-аккаунте Сергея Егорова.

  • У «Химок» худшая средняя посещаемость в РПЛ.
  • Команда идет на 12-м месте.
  • Следующий соперник – «Ростов» (4 мая).

Еще по теме:
«Нервы сдали»: Мирзов объяснил забастовку «Химок»
РПЛ назвала число зрителей на матче «Химки» – «Акрон»
Футболист «Акрона» посвятил гол-шедевр погибшему отцу 1
Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Спартак Химки
Рекомендуем
Комментарии (2)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
alefreddy
1745784795
что то покурил менеджер и поплыл в посещаемости
Ответить
fakeid
1745784800
стало очень стыдно за спартаг, который, как выяснилось из этой новости, химки имеют через дорогу. его вообще знатно имеют без каких-либо дорого. кони вчера, например, поимели так, что многие до сих пор рылов из бачков не высовывают)
Ответить
Главные новости
СпецпроектКак хорошо вы готовы к московским дерби?
8
Назван человек, который решит в конце сезона, оставлять ли Станковича в «Спартаке»
23:35
Суперкомпьютер обновил шансы «Краснодара», «Зенита» и «Спартака» на чемпионство
23:12
3
Анчелотти объявил об уходе из «Реала» – Карло возглавит сборную
22:42
2
«Нервы сдали»: Мирзов объяснил забастовку «Химок»
22:34
Гурцкая дал прогноз, кто выиграет сезон РПЛ
22:16
1
Слот вспомнил о Клоппе после завоевания «Ливерпулем» чемпионского титула
21:40
Заявление «Факела» по страшной травме Дзиова
21:27
1
РПЛ. Дубль Безрукова принес «Рубину» победу над «Факелом» (2:1), забившим первый гол за 10 матчей
21:04
12
АПЛ. «Ливерпуль» разгромил «Тоттенхэм» (5:1) и стал чемпионом Англии
20:25
9
Все новости
Все новости
Червиченко: «Игра Соболева вызывает у меня хохот до конвульсий»
23:29
«Химки» обвинили «Спартак» в низкой посещаемости своих матчей
23:01
2
Гурцкая дал прогноз, кто выиграет сезон РПЛ
22:16
Дзюба совершил благородный поступок после матча с «Химками»
22:10
1
РПЛ назвала число зрителей на матче «Химки» – «Акрон»
22:08
Заявление «Факела» по страшной травме Дзиова
21:27
1
РПЛ. Дубль Безрукова принес «Рубину» победу над «Факелом» (2:1), забившим первый гол за 10 матчей
21:04
12
ВидеоОбзор матча «Рубин» – «Факел» голы и лучшие моменты (Видео)
21:03
Слишкович высказался о надежде «Оренбурга» на спасение
20:46
ВидеоИгрок «Факела» получил тяжелую травму в матче с «Рубином»
20:16
8
Хомуха оценил поведение Глушенкова, который не пожал руку Семаку
20:07
14
ВидеоФутболист «Акрона» посвятил гол-шедевр погибшему отцу
19:15
1
Названа сумма предложения «Зенита» по Жерсону
18:59
7
Смородская сказала, каким клубам Галактионов подойдет больше, чем «Локомотиву»
18:41
3
РПЛ. Гол Дзюбы и шедевр Эсковаля помогли «Акрону» сыграть вничью с «Химками» (2:2)
18:24
3
ВидеоОбзор матча «Химки» – «Акрон» голы и лучшие моменты (Видео)
18:22
1
ВидеоЗащитник «Акрона» забил гол-шедевр
18:10
8
Стали известны стартовые составы на матч «Рубин» – «Факел»: 27 апреля
18:02
1
Матч «Химок» с «Акроном» претендует на антирекорд РПЛ по посещаемости
17:45
5
Осинькин высказался о мотивации «Крыльев» после победы над «Оренбургом»
16:54
2
Смородская сказала, чем Станкович похож на Абаскаля
16:34
9
В «Акроне» оценили шансы на продление контракта с Дзюбой
16:29
1
Быстров назвал игрока, который мешает «Зениту» в борьбе за чемпионство
16:17
9
ВидеоОбзор матча «Крылья Советов» – «Оренбург» голы и лучшие моменты (Видео)
16:00
РПЛ. Гол Сергеева принес победу «Крыльям Советов» в матче с «Оренбургом» (2:0)
15:55
4
В ЦСКА сказали, сможет ли Акинфеев сыграть 1000 матчей за карьеру
15:51
7
Мостовой прокомментировал возможное чемпионство «Краснодара»
15:40
4
Стали известны стартовые составы на матч «Химки» – «Акрон»: 27 апреля
15:34
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
Полная версия
  • Читайте нас: 