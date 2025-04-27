«Химки» обвинили «Спартак» в низкой посещаемости своих матчей

Глава пресс-службы «Химок» Евгений Дзичковский ответил, как клубу повысить посещаемость.

«Что нужно «Химкам», чтобы повысить посещаемость матчей хотя бы до 6 тысяч человек? Прежде всего, быть стабильным клубом. Последние годы нам этого недоставало.

Во-вторых, надо неплохо играть в футбол. В-третьих, не иметь через дорогу «Спартак». Желательно.

В-четвертых, выпасть из общей тенденции. Посещаемость сокращается у всех. Есть субъективные и объективные факторы», – сказал Дзичковский на бусти-аккаунте Сергея Егорова.