Смородская сказала, каким клубам Галактионов подойдет больше, чем «Локомотиву»

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская высказалась о выступлениях команды весной и работе главного тренера красно-зеленых Михаила Галактионова.
«Локомотив» проваливает весну и, к сожалению, до конца сезона ничего не изменится. Почему? Потому что не видно интересантов в этом, не видно тех, кто действительно волнуется за результаты команды.
Слава богу, что хотя бы пару игр выиграли, иначе все было бы намного хуже. Я давно считаю, что Галактионов хороший тренер, но для средних команд, а не для топ‑клуба», – сказала Смородская.
- 40-летний Галактионов тренирует «Локомотив» с ноября 2022 года.
- Его контракт с клубом рассчитан до лета 2026 года.
- «Локомотив» занимает 6-е место с 45 очками после 26 туров. Отставание от третьего места составляет 6 баллов.
Источник: «Матч ТВ»