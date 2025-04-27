Смородская сказала, каким клубам Галактионов подойдет больше, чем «Локомотиву»

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская высказалась о выступлениях команды весной и работе главного тренера красно-зеленых Михаила Галактионова.

«Локомотив» проваливает весну и, к сожалению, до конца сезона ничего не изменится. Почему? Потому что не видно интересантов в этом, не видно тех, кто действительно волнуется за результаты команды.

Слава богу, что хотя бы пару игр выиграли, иначе все было бы намного хуже. Я давно считаю, что Галактионов хороший тренер, но для средних команд, а не для топ‑клуба», – сказала Смородская.