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  • Смородская сказала, каким клубам Галактионов подойдет больше, чем «Локомотиву»

Смородская сказала, каким клубам Галактионов подойдет больше, чем «Локомотиву»

Сегодня, 18:41
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Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская высказалась о выступлениях команды весной и работе главного тренера красно-зеленых Михаила Галактионова.

«Локомотив» проваливает весну и, к сожалению, до конца сезона ничего не изменится. Почему? Потому что не видно интересантов в этом, не видно тех, кто действительно волнуется за результаты команды.

Слава богу, что хотя бы пару игр выиграли, иначе все было бы намного хуже. Я давно считаю, что Галактионов хороший тренер, но для средних команд, а не для топ‑клуба», – сказала Смородская.

  • 40-летний Галактионов тренирует «Локомотив» с ноября 2022 года.
  • Его контракт с клубом рассчитан до лета 2026 года.
  • «Локомотив» занимает 6-е место с 45 очками после 26 туров. Отставание от третьего места составляет 6 баллов.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Локомотив Галактионов Михаил Смородская Ольга
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FCSpartakM
1745771775
Для средних,тип Пари?
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