Быстров назвал игрока, который мешает «Зениту» в борьбе за чемпионство

Бывший полузащитник «Зенита» Владимир Быстров высказался о потере очков командой в гостевом матче 26-го тура РПЛ с «Динамо» (1:1).

«Я говорил, что если «Зенит» не хочет бороться за чемпионство, то нужно выпускать Александра Соболева. «Зенит» воспользовался моим советом, выпустил Соболева и не выиграл очередной матч, на этот раз против «Динамо», – сказал Быстров.