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  • Быстров назвал игрока, который мешает «Зениту» в борьбе за чемпионство

Быстров назвал игрока, который мешает «Зениту» в борьбе за чемпионство

Сегодня, 16:17
3

Бывший полузащитник «Зенита» Владимир Быстров высказался о потере очков командой в гостевом матче 26-го тура РПЛ с «Динамо» (1:1).

«Я говорил, что если «Зенит» не хочет бороться за чемпионство, то нужно выпускать Александра Соболева. «Зенит» воспользовался моим советом, выпустил Соболева и не выиграл очередной матч, на этот раз против «Динамо», – сказал Быстров.

  • Нападающий «Зенита» Александр Соболев вышел на замену на 77-й минуте матча.
  • Петербургский клуб набрал 54 очка и занимает 2-е место в РПЛ. Отставание «Краснодара» составляет 4 очка.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит Динамо Соболев Александр Быстров Владимир
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Комментарии (3)
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СильныйМозг
1745760264
Есть бывший игрок, который мешает Зениту, это Семак!
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Cleaner
1745760869
Можно подумать, что все 77 минут до выхода Соболева Зенит блистал на поле! Ну РЖУ ни могу над перебежчиком Вовой!!!...)))
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