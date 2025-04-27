Быстров назвал игрока, который мешает «Зениту» в борьбе за чемпионство

Бывший полузащитник «Зенита» Владимир Быстров высказался о потере очков командой в гостевом матче 26-го тура РПЛ с «Динамо» (1:1).
«Я говорил, что если «Зенит» не хочет бороться за чемпионство, то нужно выпускать Александра Соболева. «Зенит» воспользовался моим советом, выпустил Соболева и не выиграл очередной матч, на этот раз против «Динамо», – сказал Быстров.
- Нападающий «Зенита» Александр Соболев вышел на замену на 77-й минуте матча.
- Петербургский клуб набрал 54 очка и занимает 2-е место в РПЛ. Отставание «Краснодара» составляет 4 очка.
Источник: «Спорт-Экспресс»