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Мостовой прокомментировал возможное чемпионство «Краснодара»

Сегодня, 15:40
2

Бывший полузащитник «Спартака», «Сельты» и сборной России Александр Мостовой считает, что шансы «Краснодара» на победу в РПЛ составляют 50%.

«Этот тур – определяющий в плане борьбы за чемпионство и медали. Тот же «Краснодар» шeл к ничьей, но чудом вырвал победу, а «Зенит» потерял очки в матче с «Динамо».

На 50 процентов можно сказать, что «быки» станут чемпионами. За четыре тура до конца четыре очка отрыва – это комфортно. Наконец-то «Краснодар» приближается к своему первому чемпионству за всю историю», – сказал Мостовой.

  • «Краснодар» лидирует в РПЛ с 58 очками после 26 туров. Команда оторвалась от «Зенита» на 4 очка.
  • Ранее Мостовой так высказался о главном тренере «быков» Мураде Мусаеве: «Объясните мне, где он играл? Почему он, как я, с трех-четырех лет не грыз землю, чтобы прорваться. Как мы это делали. А они сидели, кушали пирожки, а потом купили планшеты и теперь рассказывают нам про футбол».

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Краснодар Мостовой Александр
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Комментарии (2)
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Garrincha58
1745759595
98 процентов за победу Один процент отдаю на плохую игру Краснодара и ещё один на просто невезение, что касается преследователей то они точно не смогут догнать лидера слишком мало осталось игр да и не видно кто бы смог их догнать нету команды со стабильно и эффективной игрой скажите ЦСКА но отставание в 7 очков это очень много Зенит вообще не буру в претенденты сами видите как они играют даже в следующем туре играя дома с Пари НН нет уверенности, что они выиграют
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Александр.Т.
1745760507
Интересно он засунет свои слова в глотку ,если Краснодар станет чемпионом с не футбольный человеком Мусаевым которого он так считает? (Мостовой Краснодар не стал чемпионом так как убрали футбольного человека,тренера Ильича или как там его и поставили не футболого Мусаева) )))
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