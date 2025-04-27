Мостовой прокомментировал возможное чемпионство «Краснодара»

Бывший полузащитник «Спартака», «Сельты» и сборной России Александр Мостовой считает, что шансы «Краснодара» на победу в РПЛ составляют 50%.
«Этот тур – определяющий в плане борьбы за чемпионство и медали. Тот же «Краснодар» шeл к ничьей, но чудом вырвал победу, а «Зенит» потерял очки в матче с «Динамо».
На 50 процентов можно сказать, что «быки» станут чемпионами. За четыре тура до конца четыре очка отрыва – это комфортно. Наконец-то «Краснодар» приближается к своему первому чемпионству за всю историю», – сказал Мостовой.
- «Краснодар» лидирует в РПЛ с 58 очками после 26 туров. Команда оторвалась от «Зенита» на 4 очка.
- Ранее Мостовой так высказался о главном тренере «быков» Мураде Мусаеве: «Объясните мне, где он играл? Почему он, как я, с трех-четырех лет не грыз землю, чтобы прорваться. Как мы это делали. А они сидели, кушали пирожки, а потом купили планшеты и теперь рассказывают нам про футбол».
Источник: «Чемпионат»