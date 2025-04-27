Мостовой прокомментировал возможное чемпионство «Краснодара»

Бывший полузащитник «Спартака», «Сельты» и сборной России Александр Мостовой считает, что шансы «Краснодара» на победу в РПЛ составляют 50%.

«Этот тур – определяющий в плане борьбы за чемпионство и медали. Тот же «Краснодар» шeл к ничьей, но чудом вырвал победу, а «Зенит» потерял очки в матче с «Динамо».

На 50 процентов можно сказать, что «быки» станут чемпионами. За четыре тура до конца четыре очка отрыва – это комфортно. Наконец-то «Краснодар» приближается к своему первому чемпионству за всю историю», – сказал Мостовой.