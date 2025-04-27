Бывший тренер сборной России оценил шансы «Спартака» на чемпионство

Бывший главный тренер сборной России Юрий Семин считает, что «Спартак» еще может завоевать чемпионский титул в этом сезоне.

«Я думаю, что шансов не очень много, но они есть. Команда играет с хорошим энтузиазмом, у них хорошая атмосфера, старательные игроки. Я бы не стал сбрасывать со счетов ни одну команд из четырех», – сказал Семин.