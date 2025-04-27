Гурцкая высказался о возможном уходе Станковича из «Спартака»

Агент, блогер Тимур Гурцкая оценил информацию, что «Спартак» может уволить Деяна Станковича по окончании сезона.

«Станкович может уехать. Почему нет? Он звездный футболист. У него есть локальный успех в «Спартаке». Деяна форсят, сербы везде есть, на всех рынках.

Найти Станковичу предложение в Саудовской Аравии или Катаре за большие деньги, наверное, легко. В Италии он вообще герой, победитель Лиги чемпионов.

Но «Спартак» до сих пор влюблен в Станковича. Его защищают везде», – сказал Гурцкая на бусти-аккаунте Сергея Егорова.