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  • Гурцкая высказался о возможном уходе Станковича из «Спартака»

Гурцкая высказался о возможном уходе Станковича из «Спартака»

27 апреля 2025, 13:49
18

Агент, блогер Тимур Гурцкая оценил информацию, что «Спартак» может уволить Деяна Станковича по окончании сезона.

«Станкович может уехать. Почему нет? Он звездный футболист. У него есть локальный успех в «Спартаке». Деяна форсят, сербы везде есть, на всех рынках.

Найти Станковичу предложение в Саудовской Аравии или Катаре за большие деньги, наверное, легко. В Италии он вообще герой, победитель Лиги чемпионов.

Но «Спартак» до сих пор влюблен в Станковича. Его защищают везде», – сказал Гурцкая на бусти-аккаунте Сергея Егорова.

  • Деян в «Спартаке» с лета.
  • Контракт до лета 2026 года.
  • «Спартак» идет в РПЛ 4-м.

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Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Сербия. Суперлига Спартак Станкович Деян Гурцкая Тимур
Комментарии (18)
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timon2401
1745752615
Если Спартак не войдет в тройку, то любовь быстро уйдет… не того ждет наверное руководство и болельщики от звездного футболиста
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oyabun
1745752838
Слушайте, ну был бы Станкович гением тренерской мысли, не переходил бы в Спартак,а нашел бы себе работу в Европе. А так, наверное, это не безупречный, но вполне грамотный тренер для нас сейчас.
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NewLife
1745757770
Сам информацию запустил, сам оценил. Бомбардир, кому нужен этот мусор ни о чем ?
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ySS
1745757896
Весьма неровный сезон получается у италоговорящего. Лучше предыдущего, однозначно.
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Александр.Т.
1745760764
Локальный успех со Спартаком? А что он выиграл со Спартаком ? Или для Гурская победа над Зенитом это локальный успех?
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alefreddy
1745767488
пока наши ожидания не оправдал
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Stagal
1745862786
Никакого вклада в игру команды этот персонаж не внес. Исчезли быстрые выходы из обороны, креативность,отработанное командное движение и взаимодействие между игроками. В памяти останутся только обнимашки. Все предсказуемо, соперниками осознано и никаких вариантов не просматривается. Лидера нет. Но есть любимчики. Абаскаля давили "спартаковцы", а что мешает Станковичу? Это не риторический вопрос.
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