Гришин определил виновного в поражении «Спартака» от ЦСКА

Бывший игрок ЦСКА Александр Гришин обвинил спартаковца Романа Зобнина в победном голе красно-синих в матче 26-го тура РПЛ (2:1).

– За ЦСКА забили футболисты, которых многие списали со счетов – Гуарирапа и Бистрович. Можно ли сказать, что повлияло доверие Николича?

– Конечно, Марко всегда отмечает, что ему важны все игроки в обойме. Бистрович вообще забил классный гол в европейской манере. Можно сказать, что в [решающем] эпизоде виноват Зобнин. Выбей на угловой и ничего не будет, но второй гол действительно хороший.

– ЦСКА – лучшая команда весны?

– По результату лучшая, по игре есть вопросы. ЦСКА не играет в позиционное нападение, но если игра вторым номером приносит результат, то зачем эти позиционные атаки нужны?