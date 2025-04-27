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Гришин определил виновного в поражении «Спартака» от ЦСКА

Сегодня, 12:27

Бывший игрок ЦСКА Александр Гришин обвинил спартаковца Романа Зобнина в победном голе красно-синих в матче 26-го тура РПЛ (2:1).

– За ЦСКА забили футболисты, которых многие списали со счетов – Гуарирапа и Бистрович. Можно ли сказать, что повлияло доверие Николича?

– Конечно, Марко всегда отмечает, что ему важны все игроки в обойме. Бистрович вообще забил классный гол в европейской манере. Можно сказать, что в [решающем] эпизоде виноват Зобнин. Выбей на угловой и ничего не будет, но второй гол действительно хороший.

– ЦСКА – лучшая команда весны?

– По результату лучшая, по игре есть вопросы. ЦСКА не играет в позиционное нападение, но если игра вторым номером приносит результат, то зачем эти позиционные атаки нужны?

  • ЦСКА выбил «Спартак» из топ-3.
  • Команды обменялись гостевыми победами в этом сезоне.
  • Впереди у ЦСКА кубковый матч с «Зенитом», у «Спартака» – с «Динамо».

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Источник: Metaratings
Россия. Премьер-лига ЦСКА Спартак Зобнин Роман Гришин Александр
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