Пьянич одним словом описал победу ЦСКА над «Спартаком» в дерби

Полузащитник ЦСКА Миралем Пьянич прокомментировал победу над «Спартаком» в 26-м туре РПЛ. Армейцы выиграли со счетом 2:1 и поднялись на третье место в турнирной таблице.

– Каждая победа важна, но над «Спартаком» приятная. У нас была задача обыграть их. Сейчас мы занимаем третье место в таблице, у нас хорошая серия. Надеюсь, что будем двигаться дальше только вперeд. Чувствуется соперничество между клубами. Важно было их обыграть. Знаю, что ЦСКА давно их не обыгрывал. Важно и приятно было обыграть их в гостях, в той манере, как мы это сделали в конце.

– Что это в конце было?

– Сумасшествие. Такое часто происходит в дерби. Повторюсь, важно было обыграть «Спартак». Можно сказать, что они больше владели мячом, но мы играли тактически правильно. Даже после пропущенного мяча мы вернулись в игру.