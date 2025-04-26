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  • Николич – о победе ЦСКА над «Спартаком»: «Мы были как армия!»

Николич – о победе ЦСКА над «Спартаком»: «Мы были как армия!»

Вчера, 23:28
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Главный тренер ЦСКА Марко Николич оценил итог матча 26-го тура РПЛ против «Спартака» (2:1).

– Игра получилась прекрасной. Настоящее горячее русское дерби! Это было 200-е дерби. Важная для нас игра – наша серия без поражений продолжается. Благодарю каждого болельщика, который поддерживал нас на стадионе. Спасибо и «Спартаку», и Деяну. Сегодня все было хорошо, пусть горячо и интенсивно.

Но у нас впереди еще важные матчи – в том числе с «Зенитом». Я впервые участвую в турнире, где играешь один финал, а потом еще один. Как видите, у нас нет Дивеева. Еще не будет Роши в Грозном в следующем матче чемпионата. Но плакать не будем – найдем решение, как всегда.

– Это самый эмоциональный матч в вашей карьере?

– Все дерби эмоциональные. С «Партизаном», ЦСКА, «Олимпией», «Ференцварошем»... Мы очень мало пропускаем в этом сезоне. А в 2025 году мы с игры пропустили только один раз, но трижды – с пенальти. И странно, что в нашу пользу судьи не назначили ни одного пенальти. Дальше ничего не буду говорить. Мое уважение к «Спартаку» как к клубу, к болельщикам.

Мы сегодня были очень дисциплинированы, хорошо подготовились. У «Спартака» не было 100-процентных моментов. Они много навешивали, но мы все решали спокойно. Мы были как армия! И выполнили свою задачу.

  • «Спартак» покинул топ-3, впустив туда ЦСКА.
  • Команда Марко Николича нанесла реванш за поражение в 1-м круге.
  • Обе команды на следующей неделе проведут кубковые матчи.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Сербия. Суперлига ЦСКА Спартак Николич Марко
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