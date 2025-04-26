Николич прокомментировал победу ЦСКА над «Спартаком»

Главный тренер ЦСКА Марко Николич оценил итог матча 26-го тура РПЛ против «Спартака» (2:1).

– В европейских топ‑лигах в этом году нет ни одной команды, которая не проигрывала, кроме ЦСКА.

– Красивые слова, приятно слышать. Но я этого не знал. Нам передали только после матча.

Но самое красивое – это победа в дерби. Мы знаем, какое счастье приносит это болельщикам.

Очень рад за команду. Здорово отыграли этот матч. Бились. Вообще не позволяли создавать голевые моменты.

Я другое скажу: мы пропустили в этом календарном году только один гол с игры и еще три – с пенальти. Все молодцы.

Была горячая игра, настоящее дерби. Очень важные три очка для нас. Все молодцы.

– Вы вели себя очень эмоционально. Чем вы были недовольны?

– Аплодировал вверх.

– Это было в строну ВАР‑центра?

– Это было небу, так скажем (улыбается). Не буду дальше обсуждать. Мне это не нужно. Победа. У нас три очка.

Главный судья неплохо справился с матчем. Горячий матч он смог сдержать. Но видимо где‑то не было таких спокойных нервов.