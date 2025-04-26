Станкович прокомментировал поражение «Спартака» от ЦСКА

Главный тренер «Спартака» Деян Станкович высказался после матча 26-го тура РПЛ против ЦСКА (1:2).

– Показалось, что сегодня, когда отыгрались, команда потеряла дисциплину и пропустила. Есть ли ощущение, что вы контролируете раздевалку?

– Конечно, я виноват и не контролирую команду (улыбается)… Вы задаeте вопросы, которые не относятся к футболу. Да, ошибки были, но это не говорит о дисциплине. Я всю вину беру на себя, я понимаю то, что мы проиграли дерби.

Ребята бились, соперник был силен. В таких матчах всe решают детали. Я не согласен и не принимаю, что не контролирую раздевалку.