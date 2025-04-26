Гончаренко после победы «Пари НН» над «Ахматом» заявил о вреде ВАР

Главный тренер «Пари НН» Виктор Гончаренко раскритиковал ВАР после матча 26-го тура РПЛ против «Ахмата» (1:0).

На 90+13 минуте грозненцы заработали пенальти. С ударом Надера Гандри справился вратарь Никита Медведев.

Затем судьи изучили момент на видео и утвердили, что пенальти нужно перебить. С повторным ударом Гандри Медведев тоже справился.

«Пари НН» в итоге покинул зону переходных матчей.

«В футболе может случиться всякое. Можно сказать, что сегодня в игре с «Ахматом» была серия пенальти. На мой взгляд, то, что у нас происходит с ВАР, – катастрофа. Не очень хочется, чтобы он участвовал в играх. В одной штрафной площади смотрится всe, а в другой – ничего. Бесконечная волокита с этими просмотрами…

Не говорю, что это только против нас. Но, по моему мнению, ВАР сейчас больше вредит. Судьи не принимают решения, боятся. Раньше мы понимали, что судья на поле главный. А сейчас это превратилось в какое-то шоу», – сказал Гончаренко.