Стало известно, сыграет ли Агкацев в ближайшем матче «Краснодара»

Марат Арчегов, агент вратаря «Краснодара» Станислава Агкацева, прокомментировал травму игрока.

На 90+11 минуте матча 26-го тура РПЛ против «Краснодара» «Динамо Мх» не забило пенальти.

С ударом Гамида Агаларова справился Станислав Агкацев, повредив палец.

Голкипер признан лучшим в матче.

«С вероятностью 99% Стас примет участие в следующей игре [против «Рубина»]. У него вывих, худшего расклада удалось избежать. Можно сказать, повезло. Стас, с высокой вероятностью, будет в строю. Конкуренты могут не радоваться.

Могут ли возникнуть осложнения? Все нормально, это рабочий момент, для вратаря частая история», – сказал Арчегов.