Камоцци высказался о возможном трансфере Миранчука в «Спартак»

Экс-советник бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна Франко Камоцци не верит в скорое возвращение Алексея Миранчука в Россию.

«Миранчук не слабее Эсекьеля Барко и помог бы нынешнему «Спартаку». Но вектор развития карьеры, который выбрал для себя Алексей, говорит о том, что его переход в РПЛ в ближайшее время маловероятен.

Карьера Алексея в США только началась. Уверен, Миранчук хочет добиться там успеха», – сказал Камоцци.