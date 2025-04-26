Камоцци высказался о возможном трансфере Миранчука в «Спартак»

Экс-советник бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна Франко Камоцци не верит в скорое возвращение Алексея Миранчука в Россию.
«Миранчук не слабее Эсекьеля Барко и помог бы нынешнему «Спартаку». Но вектор развития карьеры, который выбрал для себя Алексей, говорит о том, что его переход в РПЛ в ближайшее время маловероятен.
Карьера Алексея в США только началась. Уверен, Миранчук хочет добиться там успеха», – сказал Камоцци.
- Миранчук в «Aтланте» с лета.
- В детстве Алексей занимался в академии «Спартака», но затем ушел в «Локо».
- У 29-летнего игрока в 9 матчах сезона МЛС 1 гол.
Источник: «РБ Спорт»