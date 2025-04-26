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  • Колыванов назвал двух лучших защитников РПЛ – они из одного клуба

Колыванов назвал двух лучших защитников РПЛ – они из одного клуба

Сегодня, 14:32

Бывший игрок сборной России Игорь Колыванов высоко оценил центр обороны ЦСКА.

«Виллиан Роша – опытный футболист, умеющий взаимодействовать с партнером. Хорошая правая нога, может сделать длинную передачу. Также при стандартах он помогает вратарю Игорю Акинфееву. Он габаритный, прекрасно играющий головой, с хорошим пониманием игры, боец.

Вообще они с Игорем Дивеевым, наверное, являются лучшими защитниками РПЛ», – считает Колыванов.

  • ЦСКА идет в РПЛ 4-м.
  • В 19:30 мск команда начнет матч 26-го тура против «Спартака».
  • ЦСКА не брал РПЛ с 2016 года.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Бразилия. Серия А ЦСКА Дивеев Игорь Роша Виллиан Колыванов Игорь
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