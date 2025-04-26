Колыванов назвал двух лучших защитников РПЛ – они из одного клуба

Бывший игрок сборной России Игорь Колыванов высоко оценил центр обороны ЦСКА.
«Виллиан Роша – опытный футболист, умеющий взаимодействовать с партнером. Хорошая правая нога, может сделать длинную передачу. Также при стандартах он помогает вратарю Игорю Акинфееву. Он габаритный, прекрасно играющий головой, с хорошим пониманием игры, боец.
Вообще они с Игорем Дивеевым, наверное, являются лучшими защитниками РПЛ», – считает Колыванов.
- ЦСКА идет в РПЛ 4-м.
- В 19:30 мск команда начнет матч 26-го тура против «Спартака».
- ЦСКА не брал РПЛ с 2016 года.
Источник: «Матч ТВ»